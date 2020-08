W czwartek, 27 sierpnia, media doniosły, że Brad Pitt spotyka się z Nicole Poturalski, niemiecką modelką o polskich korzeniach. Dowodem na to, że aktor i młodsza od niego o prawie 30 lat piękność mają się ku sobie, są zdjęcia paparazzi zrobione im we Francji. Dziś pojawiły się nowe fakty na temat wybranki hollywoodzkiego gwiazdora. Jak podał niemiecki "Bild", Poturalski jest mężatką. Jej mężem jest znany berliński restaurator Roland Mary, starszy od niej o 41 lat. Gazeta ujawniła też, że modelka pochodzi z rozbitej rodziny i dorastała w skromnych warunkach.

Brad Pitt z Nicole Poturalski /SplashNews.com /East News

Media wytropiły, że Brad Pitt spędza wakacje na południu Francji w towarzystwie nowej sympatii, 27-letniej Nicole Poturalski. Para zatrzymała się w posiadłości Chateau Miraval, którą Pitt kupił w 2011 roku ze swoją ówczesną żoną Angeliną Jolie za kwotę 57 mln dolarów. Brad i Nicole byli widziani razem już wcześniej - na koncercie Kanye Westa w listopadzie 2019 roku w Los Angeles.

Nicole Poturalski jest Niemką o polskich korzeniach. Wychowuje syna, 7-letniego Emila. Zna pięć języków, w tym polski. Na Facebooku oznaczyła, że pochodzi z Warszawy. Karierę modelki rozpoczęła w wieku 13 lat, po tym jak została wypatrzona przez agenta w podparyskim Disneylandzie. Pracowała na wybiegach Nowego Jorku, Paryża i Mediolanu. Gościła na okładach "Elle", "Cosmopolitana" i "Marie Claire". Jej pseudonim zawodowy to Nico Mary. Nicole, tak jak Brad, jest zaangażowana w działania charytatywne - prowadzi fundację, która zajmuje się ochroną rekinów.

Do tych informacji doszły kolejne. Jak ustalił niemiecki dziennik "Bild", Nicole jest żoną 68-letniego Rolanda Mary, właściciela berlińskiej restauracji "Borchardt". Gdy Nicole miała 19 lat, przeniosła się do stolicy Niemiec i wtedy poznała swojego męża. To właśnie Mary jest ojcem jej syna. Co interesujące, Pitt odwiedzał wraz z Quentinem Tarrantino restaurację "Borchardt" podczas pracy nad filmem "Bękarty wojny" w 2009 roku.

Pierwsze lata życia Nicole spędziła w Warszawie, a później przeprowadziła się rodzicami do górniczego miasta Bergmaken niedaleko Dusseldorfu. Gdy jej rodzice - Agnieszka i Janusz, rozwiedli się, wraz z mamą i siostrą żyła w mieszkaniu z dwoma sypialniami. Z trudem udawało im się wiązać koniec z końcem.

"Bild" informuje również, że modelka utrzymuje bliskie relacje ze swoimi dziadkami, którzy mieszkają w zachodnich Niemczech. Jej dziadek Stanisław 30 lat temu znalazł pracę w przemysłowym sercu Niemiec, Zagłębiu Ruhry.

Rodzina Nicole oraz pracownicy agencji modelek, która ją reprezentuje, nie chce na razie komentować jej relacji z hollywoodzkim gwiazdorem.