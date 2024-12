Maggie Smith: imponująca kariera filmowa, teatralna i serialowa

Maggie Smith w grudniu tego roku skończyłaby 90 lat. Rozpoczęła karierę aktorską na deskach teatru. Już jako studentka zadebiutowała na Broadwayu w 1952 roku. Z kolei na ekranie po raz pierwszy pojawiła się cztery lata później - wystąpiła w roli epizodycznej w "Child in the House". Od 1963 roku występowała w The National Theatre.

Pierwsza nominacja do Oscara trafiła do niej w latach 60., za rolę w filmowej adaptacji "Otella". Została nagrodzona prestiżową statuetką w 1970 roku w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa za "Pełnię życia panny Brodie" oraz w 1979 roku w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa za "Suitę kalifornijską".

Oprócz legendarnych występów w teatrze, Maggie Smith zapisała się w pamięci widzów jako profesor Minerwa McGonagall z filmowej serii "Harry Potter" oraz hrabina wdowa Violet Crawley z serialu "Downton Abbey". Po raz ostatni pojawiła się na dużym ekranie w 2023 roku w filmie "Klub cudownych kobiet".

"Downton Abbey 3" odda hołd zmarłej Maggie Smith

Jej rola w "Downton Abbey" stała się legendą, a błyskotliwe riposty i niezapomniana charyzma Violet Crawley podbiły serca widzów na całym świecie. "Downton Abbey 3" uhonoruje jej dorobek. Według producenta wykonawczego Garetha Neame’a, film odda hołd zarówno postaci Violet Crawley, jak i samej Maggie Smith.

Zdjęcie Kadr z filmu "Downton Abbey: Nowa epoka" / UIP / materiały prasowe

"Nigdy więcej nie zobaczymy czegoś takiego jak Dame Maggie Smith" - powiedział Neame w rozmowie z "TVLine".

Podkreślił, że strata hrabiny wdowy - zarysowana już w scenariuszu autorstwa Juliana Fellowesa - nabrała teraz wyjątkowej głębi, gdy aktorzy na ekranie opłakują ikonę, która pozostawiła trwały ślad w historii kina.

Zdjęcia do filmu zakończono latem tego roku, a reżyserem jest Simon Curtis. W obsadzie znalazły się takie gwiazdy jak Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern, Michelle Dockery czy Laura Carmichael.

"Downton Abbey" - filmowa kontynuacja popularnego serialu

"Downton Abbey" to brytyjsko-amerykańska seria filmów kostiumowych, która zadebiutowała w 2019 roku. Stanowi kontynuację popularnego serialu telewizyjnego o tej samej nazwie, produkcji ITV. Filmy skupiają się na wizytach brytyjskiej rodziny królewskiej w posiadłości Downton Abbey, należącej do arystokratycznej rodziny Crawley. Cała seria spotkała się z ciepłym przyjęciem zarówno krytyków.

