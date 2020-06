Nowa animacja twórców "Zwierzogrodu"

Reżyser Byron Howard i scenarzysta Jared Bush, twórcy nagrodzonego Oscarem "Zwierzogrodu", pracują nad nową animacją. Jak podaje portal "The DisInsider", jej tymczasowy tytuł to "Encanto". Piosenki do filmu skomponuje twórca musicalu "Hamilton", Lin-Manuel Miranda.

Nowy projekt Byrona Howarda i Jareda Busha znów przyniesie im Oscara? /Alberto E. Rodriguez/WireImage /Getty Images

"Encanto" ma opowiadać historię mieszkającej w Brazylii dziewczynki, pochodzącej z rodziny, której wszyscy członkowie obdarzeni są nadprzyrodzonymi mocami. W przeciwieństwie do bohaterki, która nie posiada żadnych specjalnych umiejętności. Scenariusz filmu wraz z Jaredem Bushem napisała Charise Castro Smith. Studio Disneya, jak na razie, nie potwierdza tych informacji.



Jakiś czas temu Byron Howard przyznał, że pracuje z Mirandą nad oryginalnym pomysłem na film animowany. Dla kompozytora nie będzie to pierwsza przygoda z animacją. Wcześniej napisał piosenki do filmu "Vaiana: Skarb oceanu", a także utwór "How Far I'll Go" do filmu "Ralph Demolka w internecie".

Reklama

"Encanto", co można tłumaczyć jako "urok", będzie trzecim w ostatnich latach filmem studia Disneya, której główną bohaterką nie będzie biała dziewczyna. W filmie "Vaiana: Skarb oceanu" taką bohaterką była Polinezyjka, z kolei Azjatka będzie główną bohaterką animowanego "Raya i ostatni smok", który do kin trafi w marcu 2021 roku.

Wideo "Vaiana: Skarb oceanu" [trailer]

Informatorzy portalu "The DisInsider" nie potwierdzają plotek, według których "Encanto" ma rozgrywać się w tym samym uniwersum co "Vaiana". Na 24 listopada 2021 roku Disney ma już zaplanowaną premierę filmu, którego tytuł pozostaje tajemnicą. Sporo wskazuje na to, że może to być właśnie "Encanto".