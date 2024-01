Nominowany do Oscara aktor nie wystąpi w nowym filmie Marvela! Dlaczego?

Wszystko z powodu zmiany terminu rozpoczęcia produkcji, do której doszło za sprawą strajków scenarzystów i aktorów. Zdjęcia do "Thunderbolts" miały się rozpocząć w zeszłym roku, jednak z powodu protestów nie było to możliwe.

"Thunderbolts": O czym opowie film?

Fabuła skupiała się na grupie złoczyńców i zdyskredytowanych superbohaterów, którzy zostają wysłani na samobójczą misję. Yeun miał pojawić się obok Florence Pugh (nowa Czarna Wdowa), Sebastiana Stana (Zimowy Żołnierz), Davida Harboura (Red Guardian), Wyatta Russella (USAgent), Olgi Kurylenko (Taskmaster) i Hannah John-Kamen (Ghost).

Nie potwierdzono, w jaką postać wcieliłby się Yeun. Nieoficjalnie mówiło się, że byłby to Sentry — potężny superbohater, marvelowy odpowiednik Supermana. Opanowany jest jednak przez istotę znaną jako Void, która stara się, by każdy dobry uczynek poczyniony przez herosa spotkał odpowiedź w postaci czegoś nikczemnego.

Steven Yuen: Kariera

Yeun obchodził 21 grudnia 2013 roku swoje 40. urodziny. Jest Amerykaninem koreańskiego pochodzenia, który zyskał rozpoznawalność dzięki roli Glenna w serialu "The Walking Dead". Z pierwszoplanowy występ w "Minari" Lee Isaaca Chunga otrzymał nominację do Oscara. W 2023 roku zagrał w świetnie przyjętym miniserialu "Awantura", za który otrzymał nominację do Emmy i Złotego Globu.

Zdjęcia do "Thunderbolts" rozpoczną się w marcu lub kwietniu 2024 roku. Reżyseruje Jake Schreier. Film jest częścią szóstej fazy Kinowego Uniwersum Marvela. Premierę zapowiedziano na 25 lipca 2025 roku.