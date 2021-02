"Nocny konwój": Sy i Efira jako policyjny duet

Omar Sy i Virginia Efira jako nieustraszeni policjanci w emocjonującej misji. "Nocny konwój" w kinach już 19 marca.

Omar Sy i Virginia Efira w scenie z filmu "Nocny konwój" /Kino Świat /materiały prasowe

"Nocny konwój", adaptacja powieści Hugo Borisa, to bezkompromisowy kryminał w reżyserii Anne Fontaine, znanej polskim widzom dzięki takim hitom jak "Coco Chanel", "Idealne matki" czy powstałemu przy polskiej koprodukcji filmowi "Niewinne".



W rolach głównych pierwszy raz razem na wielkim ekranie: gwiazda "Nietykalnych" i netfliksowego hitu "Lupin" Omar Sy, oraz królowa komedii romantycznych Virginie Efira. Uwielbiani francuscy aktorzy wcielili się w parę nieustępliwych policjantów, którym z pozoru prosta misja wymyka się spod kontroli.



Obok nich w obsadzie "Nocnego konwoju" zobaczymy także Grégory'ego Gadeboisa, znanego między innymi z filmu "Nic do ukrycia" i obrazu Romana Polańskiego "Oficer i szpieg", oraz Paymana Maadi - gwiazdę oscarowego "Rozstania" Asghara Farhadiego i bijącego rekordy popularności serialu "Westworld".

Virginie, Erik i Aristide to trójka policjantów, którzy na co dzień stawiają czoła przestępstwom i przemocy paryskich ulic. Pewnej nocy stróże prawa otrzymują nietypowe zadanie - mają eskortować nielegalnego imigranta na lotnisko, skąd zostanie deportowany do swojej ojczyzny. Po drodze Virginie odkrywa, że więzień zostanie poddany karze śmierci po powrocie do swojego kraju. Moralny dylemat sprawia, że policjantka zaczyna kwestionować swoją misję.