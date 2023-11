"Każde zabójstwo musiało być zgodne z naszymi standardami strachu i krwi, gdyby film nie wypełnił swoich obietnic, bylibyśmy martwi" - żartował Eli Roth , który zyskał międzynarodowe uznanie dzięki "Śmiertelnej gorączce", która była hołdem dla klasycznych horrorów.



Swą pozycję umocnił dwoma filmami z cyklu "Hostel". Jego sprawność w grze z gatunkowymi konwencjami docenił sam Quentin Tarantino, z którym współpracował, także jako aktor, przy "Grindhouse" i "Bękartach wojny".



Reklama

Roth znany jest z tego, że lubi szokować. Zachował przy tym swój młodzieńczy entuzjazm, niezbędny, by stworzyć rzecz przekonującą dla entuzjastów gatunku. O jednej ze scen, w której wystąpiły dzieci, opowiadał tak: "Gdy tylko skończyliśmy, dzieci parsknęły śmiechem i wszyscy pozowali z nimi do zdjęć. Ich rodzice zdradzili mi, że zapowiedziały, co chcą robić, gdy dorosną. Otóż chcą kręcić horrory! Uważam to za dobrze wykonaną robotę, może wychowałem następców?".



Roth stwierdził też, że jego własne ambicje są całkiem zwyczajne: "Mam nadzieję, że co roku, przy każdym świątecznym obiedzie, gdy ktoś zacznie dzielić indyka i powie łagodnym głosem: 'Obiad... podany!', to wszyscy zaczną krzyczeć wniebogłosy".

"Noc Dziękczynienia": Uczta dla fanów kina grozy

"Noc Dziękczynienia" to prawdziwa uczta dla fanów horrorów! Mieszkańcy miasta Plymouth, kolebki Święta Dziękczynienia, porzucają tradycyjne, rodzinne zgromadzenia, by celebrować kolejne święto - konsumpcyjny Black Friday. Żądza posiadania doprowadza do tragicznych w skutkach zamieszek, które stają się viralowym hitem w sieci.

Rok później tajemniczy seryjny zabójca, znany jako John Carver, w akcie zemsty postanawia wybić mieszkańców Plymouth jednego po drugim, zgodnie z niepojętym, złowrogim planem. Czy uda się ująć zagadkowego sprawcę, czy też starannie dobierane ofiary pełnić będą rolę gości przy jego wynaturzonym, dziękczynnym stole?