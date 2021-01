Noah Baumbach związał się z Netfliksem na wyłączność

Noah Baumbach, którego wyprodukowana przez Netflix "Historia małżeńska" nominowana była w ubiegłym roku do sześciu Oscarów, podpisał kilkuletni kontrakt z gigantem streamingowym. Tym samym kolejne filmy pisane i reżyserowane przez Baumbacha będą realizowane właśnie dla Netfliksa.

Noach Baumbach z partnerką Gretą Gerwig /Christopher Polk /Getty Images

Wiadomo już, że kolejnym projektem tworzonym przez Baumbacha będzie adaptacja powieści "Biały szum" autorstwa Dona DeLillo. Główną rolę w tym filmie zagra jego partnerka Greta Gerwig, opromieniona reżyserskim sukcesem filmów "Lady Bird" i "Małe kobietki". Obok niej w "Białym szumie" zobaczymy Adama Drivera.



"Kiedy zaczynałem pracę w przemyśle filmowym, marzyłem o tym, żeby mieć dom. Zajęło mi to 25 lat, ale warto było czekać. Nie mógłbym być szczęśliwszy niż teraz, gdy wiem, że będę współpracował z Tedem i Scottem i wszystkimi pracownikami Netfliksa, którzy są wspaniałymi kolegami, przyjaciółmi i rodziną" - powiedział Baumbach w rozmowie z portalem "Variety", odnosząc się do prezesa Netfliksa Teda Sarandosa i odpowiedzialnego za filmy Scotta Stubera.



"Noah opowiada autentyczne i uniwersalne historie o ludziach. Jestem zaszczycony i podekscytowany tym, że mogę pracować z nim przy kolejnych projektach. Netflix będzie dla niego domem i tutaj będzie mógł dalej robić to, co potrafi najlepiej - tworzyć wspaniałe filmy. Przez ponad dwie dekady Noah reżyserował i pisał scenariusze najbardziej osobistych filmów, mających wpływ na amerykańskie kino. Gdy cztery lata temu zaczynaliśmy ze sobą pracować, od razu poczuł, że ma w nas rodzinę. Jesteśmy szczęśliwi, że w końcu ogłosiliśmy to oficjalnie" - powiedzieli Sarandos i Stuber.

Reklama

Oprócz "Historii małżeńskiej" Noah Baumbach wyreżyserował jeszcze dla Netfliksa film "Opowieści o rodzinie Meyerowitz (utwory wybrane)" z Benem Stillerem, Adamem Sandlerem i Dustinem Hoffmanem w rolach głównych.