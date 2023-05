Niezwykły wyczyn Toma Cruise'a. Podziękował za nagrodę, pilotując myśliwca

"Bardzo dziękuję za tę nagrodę. Robię te filmy dla was. Kocham was. Uwielbiam zapewniać wam rozrywkę. Nie ma lepszego uczucia, niż dowiedzieć się, jak bardzo to lubicie i jak bardzo to doceniacie" - powiedział Tom Cruise , gdy siedział za sterami myśliwca P-51 Mustang, wykorzystywanego podczas II wojny światowej.

Tom Cruise za sterami myśliwca P-51 Mustang

Kamera, która nagrywała go prawdopodobnie z samolotu, który leciał obok niego, uchwyciła też, że za plecami Cruise'a znajdowała się statuetka przyznawana podczas MTV Movie & TV Awards, w kształcie kubka z popcornem. Jest to nagroda przyznawana w głosowaniu publiczności.