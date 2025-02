Niezwykły projekt. Będzie go można zobaczyć w kinach tylko przez trzy dni

"Dawid Podsiadło - zapis koncertu 360° ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie": Co to za projekt?

"Dawid Podsiadło - zapis koncertu 360° ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie" to filmowa rejestracja koncertu, zrealizowana z rozmachem i dbałością o każdy szczegół.

Dzięki kilkudziesięciu kamerom rozmieszczonym wokół sceny, widzowie będą mogli podziwiać show z różnych perspektyw i poczuć się jak na prawdziwym koncercie.



Zdjęcie Plakat filmu "Dawid Podsiadło - zapis koncertu 360° ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie"

Potężne brzmienie, niesamowita scenografia i niepowtarzalna atmosfera Stadionu Śląskiego - to wszystko czeka na widzów w kinach.

Bilety na te wyjątkowe seanse trafią do sprzedaży 14 lutego.

Dystrybucją kinową zajmuje się NEXT FILM.

"Dawid Podsiadło - zapis koncertu 360° ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie" w kinach w dniach 21, 22 i 23 lutego. To jedyna szansa, by zobaczyć to show, ponieważ zapis koncertu nie będzie dostępny w żadnej innej formie.