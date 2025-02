Niezwykły koncert muzyki filmowej. John Williams, Angelo Badalamenti, Jan A. P. Kaczmarek i inni

"Strings in the Spotlight": Sinfonietta Cracovia zagra muzykę filmową

"Strings in the Spotlight" to tytuł koncertu, podczas którego orkiestra Sinfonietta Cracovia zaprezentuje kompozycje tak wybitnych kompozytorów muzyki filmowej, jak m.in. John Williams, Angelo Badalamenti, Michael Nyman, Patrick Doyle, Shigeru Umebayashi czy Jan A. P. Kaczmarek.

Sinfonietta Cracovia zagra pod batutą dyrygenta honorowego orkiestry Dirka Brossé. Podczas koncertu publiczność Filharmonii Krakowskiej usłyszy m.in. romantyczne tematy (m.in. z filmu "Spragnieni miłości"), stylizowaną muzykę Patricka Doyle’a do "Gosford Parku" czy Michaela Nymana do filmu "Fortepian" oraz mroczne brzemienia z filmów "Psychoza" i "Aż poleje się krew". To będzie podróż przez muzykę 18 filmów - od klasycznego Hollywood aż po daleką Japonię.

Koncert odbędzie się w najbliższą niedzielę, 23 lutego, w Filharmonii Krakowskiej.

Program koncertu "Strings in the Spotlight"

Angelo Badalamenti - Rose Theme z filmu "Prosta historia"

Bernard Herrmann - Suita z filmu "Psychoza"

Maciej Dobrowolski - muzyka z filmu "Dziewczyna i kosmonauta"

Shigeru Umebayashi - Temat z filmu "Spragnieni miłości"

Shigeru Umebayashi - Polonaise z filmu "2046"

Mark Isham - muzyka z serialu "American Crime" (2015-2017)

Jonny Greenwood - Future markets z filmu "Aż poleje się krew"

Michael Nyman - temat z filmu "Fortepian"

John Williams - A Prayer for Peace z filmu "Monachium"

Bartosz Chajdecki - Wolność '44 z filmu "Powstanie Warszawskie"

Jan A. P. Kaczmarek - Main Theme z filmu "Niewierna"

Jan A. P. Kaczmarek - Love is the Only Way z filmu "Paweł, apostoł Chrystusa"

Dirk Brossé - At the Gate of Eternity, in memory of Jan Kaczmarek

Patrick Doyle - Part Them They Are Incensed z filmu "Hamlet"

Patrick Doyle - String Folly z filmu "Gosford Park"

Gabriel Yared - Camille z filmu "Camille Claudel"

Nicholas Britell - Concert Suite z serialu "Sukcesja"

Dirk Brossé - In Motu

Na koncert zaprasza RMF Classic. Koncert współorganizowany jest z Filharmonią Krakowską w ramach projektu Muzyczne Mosty, łączącego krakowskie instytucje kultury.