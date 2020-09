Niezwykły hołd dla Chadwicka Bosemana

Śmierć Chadwicka Bosemana wstrząsnęła przemysłem filmowym oraz fanami aktora. Z każdej strony napływają wspomnienia o zmarłym 28 sierpnia gwiazdorze "Czarnej Pantery". W niecodzienny sposób pamięć o nim postanowili uczcić właściciele amerykańskiej sieci kinowej AMC, która pokaże jeden z filmów aktora - "42 - Prawdziwa historia amerykańskiej legendy".

Chadwick Boseman w scenie z filmu "42 - Prawdziwa historia amerykańskiej legendy" /LEGENDARY PICTURES / Album /East News

Choć Chadwick Boseman jest kojarzony głównie z roli T'Challi w "Czarnej Panterze", to ma na koncie wiele innych istotnych kreacji. Wcielał się m.in. w postaci legendarnych Afroamerykanów - zagrał adwokata Thurgooda Marshalla, soulowego wokalistę Jamesa Browna, a także pierwszego czarnoskórego baseballistę w zawodowej lidze Major League Baseball. I to właśnie film o Jackiem Robinsonie zostanie pokazany w ponad 300 kinach sieci AMC.



Decyzję o wyborze filmu poprzedziła przeprowadzona na Twitterze sonda, w której sieć AMC zapytała fanów o to, jaki inny film Bosemana poza "Czarną Panterą" chcieliby ponownie zobaczyć na dużym ekranie. Produkcja "42 - Prawdziwa historia amerykańskiej legendy" zebrała aż 62 proc. głosów, wyprzedzając takie tytuły, jak "Marshall", "Get on Up" oraz "21 mostów".

Reklama

Boseman zmarł w ubiegły piątek w wieku 43 lat. Od czterech lat zmagał się z rakiem jelita grubego, ale informacja o chorobie aktora trzymana była w tajemnicy. Właśnie dlatego wiadomość o jego śmierci była szokiem. Boseman mimo choroby nakręcił ostatnio kilka filmów. Na premierę czeka biograficzny "Ma Rainey's Black Bottom" Netfliksa, w którym wcielił się w rolę trębacza Levee'a. Film jest gotowy, ale nie wiadomo, kiedy będzie można zobaczyć go na Netfliksie.

Chadwick Boseman: Czarna Pantera Hollywood 1 / 6 Początkowo zainteresowany reżyserią, Boseman ukończył British American Drama Academy na Oxfordzie. Od 2002 do 2007 roku był instruktorem aktorstwa w Nowym Jorku. W 2008 postanowił samemu spróbować swych sił w zawodzie. Dotychczas występujący jedynie w pojedynczych odcinkach seriali telewizyjnych, debiutował w kinie w biograficznym "Ekspres - bohater futbolu". Następnie próbował swych sił w telewizji, dołączając do obsad kilku nieudanych seriali. Źródło: Getty Images Autor: Bobby Bank/WireImage udostępnij

W opowiadającym historię życia Jackiego Robinsona filmie "42 - Prawdziwa historia amerykańskiej legendy" obok Bosemana wystąpili Harrison Ford, Christopher Meloni, Nicole Beharie, Andre Holland oraz Alan Tudyk.