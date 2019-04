​Niezwykle emocjonalny wpis Macieja Musiała o Globiszu: "Ukradkiem wycierałem łzy"

Maciej Musiał zaskoczył swoich fanów. Tym razem nie chodzi jednak o jego kolejną serialową lub filmową kreację, a o osobisty i niezwykle wzruszający wpis, w którym wspominał swoje pierwsze zajęcia z Krzysztofem Globiszem. Internauci w licznych komentarzach nie ukrywali, że mocno poruszyły ich słowa młodego aktora.

Maciej Musiał naukę na krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych rozpoczął dwa lata temu. Niedawno młody aktor postanowił podzielić się ze swoimi fanami osobistą refleksją połączoną ze wspomnieniem pierwszych zajęć z wybitnym wykładowcą - Krzysztofem Globiszem.

Mający na swoim koncie wiele wspaniałych ról teatralnych i filmowych aktor kilka lat temu zmierzył się z osobistą tragedią. W 2014 roku Krzysztof Globisz doznał udaru mózgu i od tej pory musiał nauczyć się żyć na nowo.

Nie pozostawił jednak na długo swoich studentów bez opieki, a niedawno do tego grona dołączył również wspomniany Musiał. Ten z kolei - już jako jeden z uczniów Globisza - powrócił pamięcią do ich pierwszego spotkania w murach krakowskiej AST.

Jak się okazuje, serialowy Tomek Boski z "rodzinki.pl" doskonale pamięta pierwsze zajęcia z Krzysztofem Globiszem:

"(...) Pamiętam nasze pierwsze zajęcia. Ogromne podniecenie. Powoli wszedł do sali, podpierając się o lasce, usiadł w krześle, i walcząc z każdą sylabą, z trudem wypowiedział - nieważne. Z wysiłkiem, patrząc nam w oczy przez kilka minut powtarzał tylko - nieważne, nieważne, nieważne. A nam łzy napływały do oczu. Bo siedział przed nami wybitny i potężny aktor, który na scenie osiągnął wszystko. A w 2014 nagle dostał udaru mózgu i teraz walczy o powrót do zdrowia, na nowo ucząc się mówić (...)".

W dalszych słowach Maciej Musiał nie urywał, że jemu również towarzyszyły ogromne emocje:

"Mówił, a ja ukradkiem wycierałem kapiące po policzkach łzy. Pan Krzysztof codziennie walczy, uczy się z powrotem mówić, chodzić. Każdego ranka mierzy się z samym sobą. Cały czas jest wspaniałym profesorem, który podczas jednych zajęć potrafi nas nauczyć więcej niż inni w cały semestr. Ale dzięki niemu mierzymy się też sami z sobą, z naszymi narzekaniami, błahymi problemami, doceniamy zdrowie i wiemy, że trzeba być dobrym człowiekiem. A reszta... n i e w a ż n e" - zakończył swój wpis, pod którym szybko pojawiło się wiele komentarzy.

Wzruszeni użytkownicy sieci dziękowali młodemu aktorowi za to, że postanowił podzielić się z nimi tą historią.

"To piękny wpis Macieju...jestem zdumiona jak bardzo wrażliwy i dojrzały jesteś w tym szalonym świecie."

"Teraz ja wycieram łzę z polika. Ostatnie zdania, dobiły mnie już totalnie".

"Dziękuję za ten post! Ukłony dla profesora. To uświadamia, że każdy toczy w sobie walkę. A takie osoby pokazują, jak można zwyciężać każdego dnia. Każdego dnia od nowa".



"A niestety większość z nas (ludzi) nie docenia tego, co ma...".