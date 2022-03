"Nieznośny ciężar własnego talentu", czyli Nicolas Cage gra samego siebie

Nieznośny ciężar wielkiego talentu" to opowieść o zdesperowanym hollywoodzkim gwiazdorze, Nicku Cage'u (w tej roli Nicolas Cage), który - by spłacić długi - decyduje się przyjąć milion dolarów w zamian za spełnianie zachcianek pewnego tajemniczego milionera.



Fakt, że aktor gra w filmie samego siebie nie jest bez znaczenia, gdyż Cage roztrwonił swoją fortunę i sam był bankrutem.



Nicolas Cage: Historia upadku

Nicolas Cage wywodzi się z niezbyt zamożnej rodziny. Wychowywał się z ojcem na przedmieściach Beverly Hills, do szkoły jeździł autobusem, podczas gdy jego rówieśnicy podwożeni byli luksusowymi limuzynami.

Reklama

Kiedy jako chłopiec odwiedzał swojego wujka Francisa Forda Coppolę zamarzył, by żyć tak jak on. Dopiął swego i kilka lat później zaczął robić karierę w świecie filmu. Produkcje z jego udziałem zarabiały krocie, więc w pewnym momencie i on stał się najlepiej zarabiającym aktorem w Hollywood, wartym 150 milionów dolarów.



Mając wreszcie takie pieniądze Cage zaczął spełniać swoje chłopięce marzenia. Za 300 tysięcy dolarów kupił np. czaszkę dinozaura, którą przelicytował z Leonardo DiCaprio. Niestety okazało się, że jest kradziona, więc musiał ją zwrócić prawowitemu właścicielowi. Za 24 milionów dolarów kupił 15 nieruchomości w samej Kalifornii. Zaś za jedną z wysp na Bahamach zapłacił 7 milionów dolarów. Kolejne 16 milionów wydał na dwa europejskie zamki. Grube miliony kosztowały też pojazdy, jakie miał w garażach: 50 aut oraz 30 motocykli.

Niestety, nieprzemyślane inwestycje i lekkomyślność doprowadziły go do ruiny. Tuż przed 40. urodzinami okazało się, że aktor wydał tak dużo pieniędzy, że w zasadzie jest bankrutem. Ponadto Cage "zapominał" o konieczności płacenia podatków. W pewnym momencie jego zadłużenie wobec skarbówki sięgało 6,3 milionów dolarów z tytułu niezapłaconych podatków od nieruchomości. Aktor za wszystko obwinił swojego księgowego mówiąc wprost , że "to on go posłał na ścieżkę prowadzącą do ruiny finansowej".

Cage zapytany wprost na ile w wykreowanej w filmie postaci jest on sam, odpowiedział enigmatycznie: "To dobre pytanie, na które wciąż próbuję sobie odpowiedzieć".



Nicolas Cage: Czas rozliczenia 1 / 16 Nicolas Cage wywodzi się z artystycznej rodziny. Jego ociec był scenarzystą, matka tancerką, a babcia aktorką. Z kolei wujek, Francis Ford Coppola, wyreżyserował między innymi trylogię "Ojca chrzestnego" i "Czas Apokalipsy". Chcąc samemu dojść do wszystkiego, Nicolas zmienił nazwisko - z Coppola na Cage. Źródło: East News udostępnij

Nieznośny ciężar wielkiego talentu": Fabuła, obsada, zwiastun

W filmie Nieznośny ciężar wielkiego talentu" Nicolas Cage wciela się w... Nicolasa Cage'a, gwiazdę, której wielkim fanem jest pewien meksykański miliarder Javi (Pedro Pascal). Niespełniony twórczo i stojący na krawędzi bankructwa Nick przyjmuje ofertę 1 miliona dolarów za udział w urodzinach miliardera, który w rzeczywistości jest baronem narkotykowym.

Cage ma odgrywać przed miliarderem ukochane scenki ze swoich największych ról. Wydaje się, że czeka ich szampańska zabawa. Nieoczekiwanie sprawy przybierają szalony obrót, gdy Cage zostaje zwerbowany przez agentkę CIA ( Tiffany Haddish ), która od lat poluje na Javiego. Sytuacja wymyka się spod kontroli, ale aktor nie ma wyboru i musi dalej grać w tę grę, jeśli chce uwolnić z rąk Javiego swoją żonę i córkę.

Film Nieznośny ciężar wielkiego talentu" trafi na ekrany polskich in 22 kwiecień 2022. Dystrybutorem obrazu jest Monolith Films.