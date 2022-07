Georgia od najmłodszych lat marzy o tym, aby iść w ślady ojca i pracować w nowojorskiej straży pożarnej. Niestety, żyje w czasach, gdy kobiety nie mogą jeszcze wykonywać przypisanych mężczyznom zawodów. Wszystko to zmienia się jednak, kiedy tajemniczy sprawca zaczyna podpalać budynki na Broadwayu, a strażacy z Nowego Jorku - jeden po drugim - znikają w tajemniczych okolicznościach. W tej sytuacji zdesperowany burmistrz przywraca do służby ojca Georgii, który ma za zadanie przeprowadzić śledztwo i zatrzymać podpalacza. Aby pomóc tacie w trudnej misji, dziewczynka przebiera się za chłopaka i jako ochotnik "Joe" wstępuje w szeregi strażaków.

Tak zaczyna się jej niezwykła przygoda, ale i zacięta walka z czasem, w której stawką jest nie tylko realizacja marzeń, ale też bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców miasta.

W polskiej wersji językowej "Niezgaszalnych" w roli Georgii usłyszymy Małgorzatę Sochę !

Wideo "Niezgaszalni": Małgorzata Socha o filmie

"To jest film dla każdego! Dla dużego, małego, dla dziewczyn i dla chłopaków bo, myślę, że każdy chłopak chciałby mieć taką koleżankę w swojej bandzie. Georgia to dziewczyna, z którą można nie tylko konie kraść, ale i ugasić każdy pożar! Oczywiście jest tu cała masa przygód, które wydarzą się po drodze, ale to już nie mnie opowiadać, po prostu musicie to zobaczyć! Zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie, i przede wszystkim gorąco, na najnowszą animację 'Niezgaszalni'" - przekonuje polska aktorka.

W oryginalnej obsadzie dubbingowej filmu swoich głosów użyczyli uznani aktorzy: Kenneth Branagh , Olivia Cooke , Laurie Holden oraz William Shatner . Na znakomitej ścieżce dźwiękowej znalazły się współczesne popowe hity w zupełnie nowych, zaskakujących aranżacjach.