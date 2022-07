40 milionów sprzedanych biletów i współpraca z największymi tuzami branży. Wśród nich - aktorskie legendy, głośne debiuty, narodziny przyszłych gwiazd oraz zaskakujące występy zagranicznych gości. Do tego filmy, które zmieniły polskie kino sensacyjne i społecznie zaangażowane obrazy, które konsekwentnie przesuwały granice rekordów box office.

Za wszystkim tym stał on - Patryk Vega - reżyser, scenarzysta, osobowość medialna. Twórca niepokorny, kontrowersyjny, rezonujący - nigdy obojętny. Kim był, zanim chwycił za kamerę i dał się poznać widzom? Co ukształtowało go jako człowieka i filmowca? Skąd wzięły się pomysły, które jego ręka zamieniła w blockbustery pokroju: "Pitbull" , "Botoks" czy "Kobiety mafii" ? I co do tego wszystkiego ma wpis do Księgi Rekordów Guinnessa?



Reklama

Odpowiedzi na każde z pytań przynosi najnowszy film fabularny reżysera - "Niewidzialna wojna" , który pojawi się w kinach 30 września 2022.