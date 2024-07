Helen Mirren, choć dziś jest ikoną brytyjskiego kina i teatru, z Oscarem i wieloma innymi nagrodami na koncie, nie zawsze była pewna swoich umiejętności. W latach 80., kiedy stawiała pierwsze kroki w Hollywood, wiele nauczyła się od swojego ówczesnego partnera z planu, Harrisona Forda.

"Wybrzeże moskitów" - lekcja aktorstwa filmowego

W 1986 roku Mirren zagrała u boku Forda w dramacie przygodowym "Wybrzeże moskitów". Wcielając się w postać żony ekscentrycznego wynalazcy, Alliego Foxa (Harrison Ford), Mirren miała okazję obserwować pracę doświadczonego aktora filmowego.

"Harrison był już wtedy wielką gwiazdą, a ja dopiero zaczynałam swoją przygodę z kinem" - wspomina Mirren w rozmowie z "Variety". "Czułam się onieśmielona, ale jednocześnie zafascynowana jego warsztatem. Uczyłam się od niego wszystkiego, co dotyczy aktorstwa filmowego. To była dla mnie niezwykle cenna lekcja, z której korzystam do dziś".

Wzajemny szacunek i podziw

Choć dzieli ich różnica wieku i doświadczenia, Mirren i Ford zawsze darzyli się wzajemnym szacunkiem i podziwem. "Od zawsze podziwiam jej pracę" - mówi Ford. "Jest cudowną osobą, dlatego granie u jej boku to ogromna przyjemność. Zarówno pod względem zawodowym, jak i prywatnym."

Mirren również nie szczędzi komplementów swojemu koledze po fachu. "Harrison to profesjonalista w każdym calu. Jest skupiony, zaangażowany i zawsze gotowy do pracy. To prawdziwy wzór dla młodszych aktorów" - podkreśla.

Choć "Wybrzeże moskitów" nie odniosło spektakularnego sukcesu, dla Helen Mirren był to ważny etap w karierze. Dzięki współpracy z Harrisonem Fordem zdobyła cenne doświadczenie i pewność siebie, które pozwoliły jej rozwinąć skrzydła i osiągnąć międzynarodowy sukces.

Przypomnieliśmy artykuł, który pierwotnie został opublikowany w grudniu 2022.

