Jack Nicholson to bez wątpienia jedna z największych gwiazd Hollywood, jednak poza aktorstwem pełni także inną ważną rolę - jest ojcem sześciorga dzieci. Choć jego życie prywatne od lat budzi ogromne zainteresowanie, niewiele osób zna szczegóły dotyczące jego relacji rodzinnych. Oto wszystko, co warto wiedzieć o dzieciach legendarnego aktora.

Jennifer Nicholson - najstarsza córka Jacka Nicholsona

Jennifer Nicholson przyszła na świat w 1963 roku jako owoc małżeństwa aktora z Sandrą Knight. Para pobrała się rok wcześniej, jednak ich związek nie przetrwał próby czasu - rozwiedli się w 1968 roku. Jennifer dorastała głównie pod opieką matki na Hawajach.

Mimo słynnego nazwiska, Jennifer postanowiła iść własną drogą zawodową. Po studiach zajmowała się projektowaniem wnętrz i tworzeniem scenografii filmowych. W 2003 roku zaprezentowała swoją kolekcję ubrań na New York Fashion Week, a jej projekty nosiły m.in. Jennifer Love Hewitt i Naomi Campbell. Jennifer jest także matką dwóch synów - Duke'a i Seana Norfleeta.

Zdjęcie Jack Nicholson i Jennifer Nicholson / Chris Weeks/WireImage

Caleb Goddard - syn, którego ojcostwo Nicholson początkowo zaprzeczał

W 1970 roku podczas pracy na planie filmu Pięć łatwych utworów Nicholson nawiązał bliską relację z aktorką Susan Anspach. W wyniku tego związku urodził się Caleb Goddard. Chociaż aktor początkowo nie przyznawał się do ojcostwa, prywatnie uznawał Caleba za swojego syna. Chłopiec został adoptowany przez Marka Goddarda, męża Anspach.

Mimo trudnych początków relacji z ojcem, Caleb nigdy publicznie nie krytykował Nicholsona. Sam również próbował swoich sił w branży filmowej, choć ostatecznie wybrał życie z dala od reflektorów.

Honey Hollman - córka wychowywana z dala od blasku Hollywood

W 1981 roku Nicholson doczekał się córki Honey Hollman, której matką jest duńska modelka Winnie Hollman. Honey dorastała w Danii i rzadko pojawiała się w mediach.

Podobnie jak ojciec, próbowała swoich sił w aktorstwie, występując w duńskim filmie "Empire North" z 2010 roku. Po krótkiej przygodzie z filmem wycofała się z życia publicznego i skupiła na rodzinie.

Lorraine Nicholson - córka zafascynowana światem filmu

Lorraine Nicholson urodziła się 16 kwietnia 1990 roku jako pierwsza córka Jacka i aktorki Rebekki Broussard. W dzieciństwie towarzyszyła ojcu na wielu wydarzeniach branżowych, w tym na Złotych Globach w 2007 roku.

Lorraine, idąc w ślady swojego ojca, wybrała karierę w przemyśle filmowym. W 2011 roku wystąpiła w filmie Soul Surfer, a sześć lat później zadebiutowała jako reżyserka na festiwalu Tribeca z krótkometrażowym filmem "Life Boat". W styczniu tego roku opublikowała na Instagramie zdjęcia z rodzinnych świąt, na których widać m.in. jej ojca oraz brata Raya.

Zdjęcie Instagram @lnicholson

Ray Nicholson - syn, który poszedł w ślady ojca

Ray Nicholson, urodzony 20 lutego 1992 roku, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych dzieci aktora. Wspólna pasja ojca i syna do koszykówki sprawiła, że wielokrotnie byli widziani na meczach Los Angeles Lakers.

Ray rozwija karierę aktorską, występując w serialu "Mayan M.C." oraz filmach, takich jak "Out of the Blue" czy świąteczna produkcja "Something From Tiffany’s". W 2022 roku media porównywały jego słynny uśmiech do charakterystycznej mimiki ojca w "Lśnieniu". W jednym z wywiadów Ray przyznał, że Jack jest dla niego ogromną inspiracją.

Zdjęcie Ray Nicholson / RALL/Backgrid

Tessa Gourin - córka, z którą Nicholson nie utrzymuje kontaktu

Tessa Gourin, najmłodsza córka Nicholsona, przyszła na świat w 1994 roku, jednak aktor nigdy publicznie nie potwierdził ojcostwa. Jej matką jest Jennine Gourin, a relacje Tessy z ojcem przez lata pozostawały napięte.

W 2023 roku Tessa opublikowała artykuł, w którym otwarcie opowiedziała o trudnym dojrzewaniu i braku relacji z ojcem. Przyznała, że czuje się wykluczona z rodziny i przez całe życie musiała radzić sobie z piętnem bycia "nieuznaną córką" gwiazdora Hollywood.

Instagram Post Rozwiń

