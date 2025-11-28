"Zwierzogród 2"

Kiedy w tętniącym życiem Zwierzogrodzie pojawia się tajemniczy gad, miasto pogrąża się w chaosie. Detektywi Judy Hopps i Nick Bajer stają przed najtrudniejszą sprawą w swojej karierze. Trop prowadzi ich do nieznanych, fascynujących zakątków miasta, gdzie będą musieli działać pod przykrywką. Ich relacja zostaje wystawiona na próbę, a stawka rośnie z każdą chwilą.

Pierwsze zapowiedzi "Zwierzogrodu 2" pojawiły się już w 2023 roku. Wtedy też producent filmu mówił o wielkiej ekscytacji związanej z pracą nad nową historią, która jest ważnym wspomnieniem z początków jego kariery: "To świat, którego byłem częścią w pierwszym filmie i, szczerze mówiąc, było to jedno z najwspanialszych doświadczeń w moim życiu. Wiem, że następna część wyniesie to na inny poziom i, jak wiadomo, będzie równie dobra lub lepsza niż pierwsza".

Dubbingiem w sequelu zajmą się aktorzy znani z pierwszej odsłony animacji: Ginnifer Goodwin, Jasona Batemana, Idrisa Elby, Jenny Slate, Nate’a Torrence’a, Bonnie Hunt i J.K. Simmonsa. Wiemy również, że postać Gazeli po raz kolejny przemówi głosem Shakiry. Za reżyserię odpowiada duet Jared Bush oraz Byron Howard. Jednym z kluczowych bohaterów opowieści będzie wąż Gary. Głos postaci w oryginalnej wersji podłoży Ke Huy Quan, znany widzom m.in. z nagrodzonego siedmioma Oscarami filmu "Wszystko, wszędzie, naraz".

"Norymberga"

Jest rok 1945. Cały świat żyje rozpoczynającym się w niemieckiej Norymberdze procesem nazistowskich zbrodniarzy wojennych. Prokurator Robert H. Jackson, który jest głównym oskarżycielem z ramienia Stanów Zjednoczonych, ma świadomość, jak trudnego podjął się zadania. Wie, że główny oskarżony Hermann Göring jest człowiekiem nie tylko bezlitosnym, ale także błyskotliwie inteligentnym, więc uzyskanie jego obciążających zeznań to zadanie ekstremalnie trudne. Młody psychiatra Douglas Kelley otrzymuje więc misję zbliżenia się do Göringa, nawiązania z nim relacji i uzyskania od niego informacji, które będą miały kluczowy wpływ na wynik procesu. Kelley nie zdaje sobie w pełni sprawy, jak trudnego podejmuje się zdania. Jego pacjent to cyniczny manipulator, a jednocześnie człowiek do szpiku kości zły i gotowy na wszystko, by chronić własną skórę.

James Vanderbilt, znany m.in. ze scenariuszy do "Zodiaka" i "Spotlight", po raz pierwszy tak głęboko zanurza się w psychologiczny portret zła. Na podstawie książki Jacka El-Haia "Göring i psychiatra" reżyser pokazuje, że granica między racjonalnym badaniem a fascynacją zbrodnią jest niezwykle cienka.

W "Norymberdze" w Hermanna Göringa wcielił się Russell Crowe. Ukryty pod imponującą charakteryzacją aktor jest w tej roli absolutnie hipnotyzujący. Jego Göring nie jest jednowymiarowym potworem. To charyzmatyczny, dowcipny i błyskotliwy manipulator. "Crowe oferuje jedną z najlepszych ról w swojej karierze. Jego Göring jest przerażający właśnie dlatego, że tak łatwo daje się lubić" - pisze JoBlo.com. Także "The Guardian" zwraca uwagę, że aktor "znajduje w swojej postaci groźną mieszankę uroku i wyrachowania", a AwardsWatch określa jego występ jako "mistrzowsko zbalansowany między komizmem a chłodem psychopaty".

"Left-Handed Girl. To była ręka... diabła!"

Pulsująca nocnym życiem stolica Tajwanu. Trzy kobiety przeprowadzają się do Tajpej, aby otworzyć nowy rozdział w życiu: niemająca szczęścia do miłości ani pieniędzy Shu-Fen oraz jej córki — nastoletnia i zadziorna I-Ann oraz diabelnie urocza, kilkuletnia I-Jing. Podczas gdy samotna mama rozkręca na nocnym targu własny stragan z kluskami, I-Ann, zamiast studiować, dorabia jako dealerka betelu, a I-Jing na własną rękę (dosłownie i w przenośni…) eksploruje zakamarki kuszącego neonami marketu.

"Left-Handed Girl. To była ręka... diabła!" to pierwszy od ponad 20 lat film Shih-Ching Tsou, stałej producentki Seana Bakera. By skupić się na swojej pracy, nie pomagała reżyserowi przy jego "Anorze". Tym samym straciła szansę na Oscara. Baker jest współscenarzystą "Left-Handed Girl". Odpowiadał także za montaż filmu.

"Eternity. Wybieram ciebie"

Między niebem a ziemią dusze mają siedem dni, by podjąć decyzję o swym dalszym losie — i miłości. Joan (Elizabeth Olsen) staje przed wyborem najtrudniejszym z możliwych. O jej względy stara się nie tylko Larry (Miles Teller), u boku którego spędziła całe życie, lecz także jej pierwszy ukochany, utracony wcześnie Luke (Callum Turner). Co przeważy: płomienne, młodzieńcze, pełne namiętnej pasji uczucie czy nieprzerwane oddanie przez dekady bycia razem?

"Eternity. Wybieram Ciebie" to oryginalna i wzruszająca zarazem komedia romantyczna — swoista podróż w popkulturową wizji egzystencji po życiu. Aktorzy z entuzjazmem przyjęli scenariusz, który, opowiadając o fantazyjnej placówce życia pozagrobowego, odzwierciedlał nader ziemskie sprawy.

"Sisu: Droga do zemsty"

"Sisu: Droga do zemsty" to pełen akcji film, będący kontynuacją hitu "Sisu". Powracając do domu, w którym podczas wojny brutalnie zamordowano jego rodzinę, "człowiek, który nie chce umrzeć" (Jorma Tommila) rozbiera go, ładuje na ciężarówkę i postanawia odbudować w innym, bezpiecznym miejscu, aby uczcić pamięć swoich bliskich.

Kiedy dowódca Armii Czerwonej, który zabił jego rodzinę (Stephen Lang), powraca, zdecydowany dokończyć swoje dzieło, rozpoczyna się nieustępliwa, zapierająca dech w piersiach pogoń przez cały kraj – walka na śmierć i życie, pełna sprytnych, niewiarygodnych scen akcji.

"Syn przeznaczenia"

W rzymskim Egipcie, w czasach prześladowań i niepokoju, pewna rodzina ukrywa się przed światem. Chłopiec dorasta w cieniu tajemniczego Cieśli, którego tożsamość i intencje zaczynają budzić w nim coraz większe wątpliwości. Gdy w jego życiu pojawia się inne dziecko — zwiastun prawdy lub chaosu — Chłopiec zaczyna odkrywać w sobie nadprzyrodzone moce, które mogą zmienić losy świata.

Podstawą horroru "Syn przeznaczenia" była Ewangelia Dzieciństwa napisana przez apostoła Tomasza. W roli Józefa z Nazaretu zobaczymy Nicolasa Cage’a.

"Błysk diamentu śmierci"

Emerytowany tajny agent (Fabio Testi) spędza jesień życia w pensjonacie na Lazurowym Wybrzeżu. Zniknięcie atrakcyjnej sąsiadki uruchamia w nim wspomnienia z czasów, gdy trajektorię jego kariery wyznaczały międzynarodowe spiski, piękne kobiety, szybkie samochody i zabójcze gadżety. Emeryt postanawia jeszcze raz stanąć do walki, by odnaleźć tajemniczą sąsiadkę i zemścić się na dawnych wrogach.

"Błysk diamentu śmierci" to pastisz pulpowych opowieści szpiegowskich i starych filmów o Bondzie. Fani kina o tajnych agentach z lat 60. i 70. ubiegłego wieku powinni być zachwyceni.

"Czas kruka"

"Czas kruka" opowiada historię ojca – w tej roli Benedict Cumberbatch – który musi zająć się swoimi synami po niespodziewanej śmierci żony. W dodatku w żałobie przeszkadza mu kruk, który niespodziewanie zamieszkał w jego domu. Ptak chowa się w cieniu i nieustannie prowokuje. Czy ojciec traci zmysły? A może potrzebuje zmierzyć się z najgorszymi aspektami swojego życia?

"Bez przebaczenia"

W sercu malowniczej, irlandzkiej wioski, dwaj farmerzy – Michael i jego sąsiad zostają uwikłani w konflikt, którego stawką jest nie tylko ziemia, ale i przyszłość ich rodzin. Michael, zmuszony stawić czoła cieniom przeszłości i lojalności wobec ojca, musi podjąć decyzje, które mogą zniszczyć wszystko, w co wierzy. To historia o starciu tradycji z rzeczywistością, gdzie każda decyzja ma swoją cenę, a granica między przyjacielem a wrogiem jest cienka jak nóż.

Thriller "Bez przebaczenia" jest debiutem reżyserskim Christophera Andrewsa, który napisał także scenariusz filmu. W jednej z głównych ról zobaczymy Barry’ego Keoghana, nominowanego do Oscara za "Duchy Inisherin". Andrews otrzymał nagrodę Brytyjskiego Kina Niezależnego za reżyserię pierwszego filmu.

"Piernikowe serce"

"Piernikowe serce" to wielowątkowa opowieść świąteczna, w której młodzieńcza miłość splata się z rodzinnymi tajemnicami. 16-letni Janek przyjeżdża z rodzicami do babci Melanii, by spędzić święta w rodzinnym domu. Spotkanie z sąsiadką Zuzanną, artystyczną duszą, rozpoczyna serię wydarzeń, które na zawsze odmienią życie bohaterów.

W tle rozgrywają się konflikty i sekrety trzech pokoleń, które — choć pozornie rozdzielone — spotykają się przy wigilijnym stole. Wśród bohaterów są m.in. Cezary i Justyna wracający po latach do rodzinnego miasta, energetyczna influencerka Samanta i jej mąż Paweł, a także Dagmara – córka Melanii – próbująca odbudować swoje życie i kawiarnię z pomocą dawnej miłości, Łukasza.

To opowieść o potrzebie przebaczenia, sile rodzinnych więzi, drugich szansach i magii miłości, która potrafi połączyć nawet najbardziej zwaśnione serca. Film nie ucieka od poważnych tematów, ale opowiada je w duchu ciepłego, wzruszającego i pełnego humoru świątecznego kina.

"Jadwiga, czarownica z Beskidów"

Śledczy Pavel należy do najbardziej skutecznych w swoim fachu. Mieszka na Słowacji. Po 20 latach wraca na granicę Czech, Słowacji i Polski, aby ponownie zbadać jedyną sprawę w swojej karierze, której nie udało mu się rozwiązać. Chodzi o przypadki zatruć, znane wśród ludzi jako sprawa Beskidzkich Czarownic.

"Jadwiga, czarownica z Beskidów" to kryminał będący czesko-słowacką koprodukcją.

"Opowieść świąteczna"

"Opowieść świąteczna" wspaniała historia, która skradnie wszystkie serca. O ojcu, który robi co może, lecz nie jest to wystarczające. O starszej siostrze, która próbuje go zastąpić. O 10-letniej dziewczynce, która wierzy, że życie jej rodziny może zmienić się na lepsze. A to dlatego, że Ronja nigdy nie traci nadziei. Zwłaszcza w święta.

"Święta z Astrid Lindgren"

Gunilla i Gunnar, przeziębieni i znudzeni w domu, dostają niezwykły prezent – zegar z kukułką, w którym mieszka wesoły ptaszek-opowiadacz. To właśnie on zabiera dzieci (i nas wszystkich!) w podróż do magicznego świata Astrid Lindgren. Spotkamy tam psotnego Emila, maleńkiego przyjaciela z mysiej dziury, dzielną Kajsę i wiele innych postaci, które pokażą, że święta to czas radości, przyjaźni i wzajemnej troski. Wejdźcie do bajkowego świata i poczujcie prawdziwą magię świąt na wielkim ekranie!

"Święta z Astrid Lindgren" jest adaptacja świątecznych opowiadań autorki "Dzieci z Bullerbyn" i "Pippi Pończoszanki". To pełen humoru, ciepła i wzruszeń film dla całej rodziny.