Niepokojące wieści w sprawie hollywoodzkiego aktora. Konieczne było przerwanie zdjęć

Oprac.: Paulina Gandor Wiadomości

Na planie nowego filmu w reżyserii Alejandro Gonzáleza Iñárritu doszło do wypadku. John Goodman doznał kontuzji, przez którą dojdzie do opóźnienia pracy nad produkcją. Studio Warner Bros. wystosowało w związku z tym oficjalne oświadczenie. W jakim stanie jest aktor i kiedy wróci do pracy?

Zdjęcie John Goodman / VALERY HACHE/AFP/East News / East News