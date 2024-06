Niedługo wróci do kultowej roli. Dla aktora było to wyzwaniem

Eddie Murphy: Praca była wymagająca fizycznie

Eddie Murphy ma w tym momencie 63 lata i jak sam przyznaje, odczuł swój dojrzały wiek podczas pracy na planie. W nadchodzącej, czwartej odsłonie filmu "Gliniarz z Beverly Hills" aktor po raz kolejny wcielił się w policjanta z Detroit, Axela Foleya.

"Czułem się jak starzec" - zażartował w rozmowie aktor.

Przypomniał także, że gdy realizował pierwszą część miał 21 lat, więc nie ma możliwości, by nadal wykazywał się taką samą zwinnością i sprawnością. W tym momencie wolałby już nie wykonywać żadnych akrobacji. Opowiedział także krótką historię z planu, gdy kręcono jego zbieganie ze schodów. Gdy reżyser zapytał, czy mógłby to zrobić jeszcze raz, z większą szybkością, on kategorycznie odmówił.