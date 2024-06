"Rozmowa": Dzieło Francisa Forda Coppoli ponownie na ekranie

Zrealizowana w 1974 roku " Rozmowa " należy nie tylko do najważniejszych filmów w dorobku twórcy " Ojca chrzestnego " i "Czasu apokalipsy", ale także jest jednym z największych osiągnięć amerykańskiego kina. Już w momencie premiery dostrzeżono niebagatelny wkład filmu w rozwój języka filmowego i zasłużenie nagrodzono film najwyższym wyróżnieniem na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes, czyli Złotą Palmą a także m.in. Nagrodą Amerykańskiego Stowarzyszenia Krytyków Filmowych dla Najlepszego Reżysera, czy BAFTA dla najlepszego montażu.

Utrzymana w konwencji thrillera "Rozmowa" zadaje pytania dotyczące władzy, moralnej odpowiedzialności a także skutków postępującego rozwoju technologicznego. Została zrealizowana dwa lata po "Ojcu chrzestnym" - wcześniejszym filmie Francisa Forda Coppoli. Reżyser zwykł mówić, że film o Vito Corleone zrealizował tylko po to, by mieć środki na nakręcenie właśnie filmu o Harrym Caulu. Finansowy i artystyczny sukces opowieści o mafijnej rodzinie spowodował, że Coppola mógł ziścić swój wymarzony projekt.

"Rozmowa" jest filmem, który mimo swojego uniwersalnego i ponadczasowego przesłania, wpisuje się w panującą wówczas w Stanach Zjednoczonych atmosferę wywołaną aferą Watergate. Tym filmem Coppola potwierdził swój status jednego z najciekawszych twórców lat 70., którego dorobek łączy w sobie cechy kina amerykańskiego i europejskiego. Amerykański twórca jest jednym z dziewięciu reżyserów, którzy dwukrotnie w swojej karierze otrzymali za swoje filmy najwyższe canneńskie wyróżnienie - Złotą Palmę (druga przypadła mu w pięć lat później za "Czas apokalipsy").

"Rozmowa": O czym jest film?

"Rozmowa" opowiada o ekspercie od monitoringu Harrym Caulu (w tej roli Gene Hackman), który zostaje zatrudniony do śledzenia młodej pary podczas jej spaceru po zatłoczonym Union Square w San Francisco. Podczas odsłuchiwania nagrań nabiera podejrzeń, że zarejestrowana rozmowa ujawnia tajemniczy spisek. Harry uznawany jest za specjalistę w swoim zawodzie. Obsesyjnie jednak obawia się podsłuchu i dlatego trzyma się na uboczu, oddzielając interesy od życia osobistego. Jest do tego stopnia na tym punkcie przewrażliwiony, że na wszelkie sposoby broni dostępu do swojej prywatności.

Wspaniałą kreację w filmie stworzył Gene Hackman, który dwa lata wcześniej zdobył Oscara za "Francuskiego łącznika" Williama Friedkina. W małej, ale znaczącej roli wystąpił Harrison Ford - jeszcze przed sukcesem "Gwiezdnych wojen" i cyklu przygód o Indianie Jonesie.

W roku premiery "Rozmowy" jej twórca tak mówił o swoim filmie: "Byłem przerażony rozmiarami i możliwościami szpiegostwa przy użyciu urządzeń elektronicznych, kiedy przed sześciu laty rozpoczynałem realizację “Rozmowy”. Zdałem sobie sprawę, że specjalista od tego rodzaju podsłuchu musi być człowiekiem specjalnego gatunku, czymś więcej, niż zwykłym detektywem posługującym się nowoczesną techniką i wydało mi się fascynujące zagłębić się w jego psychikę i doświadczenia".

W tym roku Scott Tobias z brytyjskiego dziennika "Guardian" napisał w tekście poświęconym filmowi: "Trzymający w napięciu thriller z 1974 roku przewidział rosnące znaczenie technologii i braku prywatności w naszym życiu. (...) Genialny film Coppoli przewidział przyszłość, w której im więcej myślimy, że wiemy o ludziach, tym mniej o nich wiemy".

Michał Oleszczyk - twórca podcastu "SpoilerMaster" tak wypowiadał się o arcydziele Coppoli: "Znam ten film od lat. Obejrzałem go po raz pierwszy, jak miałem 12, czy 13 lat. Zawsze mnie fascynował i zawsze wydawał mi się najdoskonalszym i najsmutniejszym thrillerem wszechczasów".

"Rozmowę" można oglądać w kinach od 5 lipca.