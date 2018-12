Nie żyje Zuzanna Łapicka, córka Andrzeja Łapickiego i była żona Daniela Olbrychskiego. Zmarła 20 grudnia. Miała 64 lata.

Zuzanna Łapicka-Olbrychska (1954-2018) AKPA

O śmierci dziennikarki poinformował na swym prywatnym profilu na Facebooku reżyser i autor scenariuszy Andrzej Saramonowicz.

"Umarła Zuzanna Łapicka. Mógłbym to zbić bonmotem Tuwima: 'Nie wiem, co się na tym świecie porobiło. Zaczynają umierać ludzie, którzy nigdy dotąd nie umierali', ale to nie wystarczy. Bo Zuzia była fantastycznym człowiekiem. Ludzkim, ale i wściekłe inteligentnym, który nie zadowalał się byle czym" - napisał.

"Jej odejście czyni wywrę. Polska kultura poniosła kolejną stratę nie do zastąpienia. Żal przeraźliwy. Płaczę, bo cóż innego pozostało" - dodał.





Również ksiądz Andrzej Luter - duszpasterz, dziennikarz i publicysta - pożegnał Zuzannę Łapicką na swym profilu na Facebooku.

Zuzanna Łapicka wiosną 2016 roku postanowiła się odchudzić i w trzy miesiące zrzuciła aż 15 kilogramów. Czuła się jednak coraz gorzej i wizyta u lekarza wyjaśniła wszystko... Okazało się, że ma nowotwór. Została poddana chemioterapii i radioterapii.

"Moja córka Weronika [córka Daniela Olbrychskiego - red.] doradziła mi, żebym na zbyt szczegółowe pytania odpowiadała: 'Arystokracja nie mówi, który organ'. I tego się trzymam. Natomiast chciałabym podkreślić, jak ważne jest nastawienie psychiczne, naprawdę wszystko jest w głowie" - opowiadała w lutym 2018 roku w wywiadzie dla magazynu "Viva".

"Miałam szczęście, że trafiłam do wspaniałych lekarzy na Śląsku: profesora Lampego i doktora Piątka. Dzięki nim nigdy nie straciłam wiary w to, że warto walczyć" - dodała.

Niestety, przegrała walkę z chorobą.

Zuzanna Łapicka była dziennikarką i pisarką. Publikowała w takich magazynach, jak "Elle" czy "Uroda". W 2018 roku ukazała się jej książka "Dodaj do znajomych", w której opisała życie artystów. Była przyjaciółką Magdy Umer i Krystyny Jandy.

Krystyna Janda zamieściła 9 października 2018 roku na swym Instagramie zdjęcie, na którym widać bardzo już odchudzoną i schorowaną Zuzannę Łapicką.



Zuzanna Łapicka przez wiele lat pracowała w Telewizji Polskiej. Do 2016 roku pełniła funkcję szefowej redakcji rozrywki i oprawy TVP. Potem była sekretarzem redakcji.