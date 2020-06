​Nie żyje znany scenarzysta Bruce Jay Friedman

W wieku dziewięćdziesięciu lat w swoim domu na Brooklynie zmarł Bruce Jay Friedman, pisarz nominowany do Oscara za scenariusz filmu "Plusk". Informację o śmierci artysty potwierdził jego syn, który w wywiadzie dla gazety "New York Times" powiedział, że przyczyna zgonu nie została jeszcze ustalona. Friedman cierpiał na neuropatię.

Bruce Jay Friedman (26.04.1930 - 03.06.2020) / Ron Galella/Ron Galella Collection /Getty Images

Swoją karierę pisarza urodzony na Bronksie Bruce Jay Friedman rozpoczął w latach 60. ubiegłego wieku. Jego specjalizacją były czarne komedie. Jedno z jego opowiadań, zatytułowane "A Change of Plan", zostało przeniesione na ekran przez Elaine May. Był to film "Kid złamane serce" z Charlesem Grodinem i Cybill Shepherd.



Pierwszy sukces filmowy przyniósł Friedmanowi napisany w 1980 roku scenariusz komedii "Czyste szaleństwo" z Richardem Pryorem i Genem Wilderem. Cztery lata później stworzył on pierwszą wersję scenariusza filmu "Plusk" Rona Howarda. Za tę produkcję Friedman dostał nominację do Oscara wraz z współautorami: Brianem Grazerem, Lowellem Ganzem i Babaloo Mandelem.

Wideo "Plusk": Trailer

Friedman, wspólnie z Carlem Gottliebem i Robertem Borisem, napisał też scenariusz komedii "Doktor Detroit" z Danem Aykroydem. W 1984 roku jego książka zatytułowana "The Lonely Guy's Guide to Life" stała się podstawą scenariusza filmu "Samotny facet" ze Stevem Martinem. Z kolei w 2007 roku nakręcony został remake filmu "Kid złamane serce" - była to "Dziewczyna moich koszmarów" braci Farrellych.

Pisarz i scenarzysta miał żonę Patricię O'Donohue, trzech synów (muzyk Josh Alan Friedman, rysownik Drew Friedman, fotograf Kipp Friedman), córkę Molly Stout oraz troje wnuków.