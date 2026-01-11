Nie żyje znany aktor. Jedną rolą zapisał się w historii kina

T.K. Carter zmarł w piątek w swoim domu w Duarte w Kalifornii. Poinformował o tym w oświadczeniu dla Variety rzecznik prasowy aktora, Tony Freeman. Przyczyna śmierci nie została ujawniona, ale nie podejrzewa się udziału osób trzecich.



"T.K. Carter był profesjonalistą o wielkim sercu i prawdziwym artystą, którego talent wykraczał poza granice gatunków" - powiedział Freeman. - "Wnosił śmiech, prawdę i człowieczeństwo do każdej roli, w którą się wcielał. Jego dziedzictwo będzie nadal inspirować kolejne pokolenia".

T.K. Carter: Kariera

Thomas Kent Carter urodził się 18 grudnia 1956 roku w Nowym Jorku, ale dorastał w dolinie San Gabriel w południowej Kalifornii. Już w młodym wieku zaczął występować jako komik.

Reklama

Jako aktor zadebiutował w 1976 roku w serialu stacji NBC "Police Woman", a następnie pojawił się gościnnie w takich produkcjach jak "Quincy, M.E." i "Good Times".

Przełomem w jego karierze okazała się rola Naula, jeżdżącego na rolkach kucharza, w kultowym dziś horrorze "Coś" (1982) Johna Carpentera.

Kolejną głośną kreacją artysty była postać Mike’a Fultona w sitcomie "Punky Brewster" (1985-1986).

W latach 1993-1994 Carter wcielił się w postać Clarence'a Hulla w serialu "The Sinbad Show". W 1986 użyczył głosu jednemu z potworów w "Kosmicznym meczu" (1996).



Jego inne role filmowe i telewizyjne obejmują "Just Our Luck", "Turbo Teen", "Runaway Train", "The Steve Harvey Show", "Jem", "He’s My Girl", "Good Morning, Miss Bliss", "Ski Patrol", "A Rage in Harlem", "Family Matters", "A Different World", "What a Cartoon!", "Godziny szczytu", "The Corner", "Domino", "Everybody Hates Chris", "Sposób na morderstwo", "The L.A. Riot Spectacular" czy "Saints & Sinners".

Do ostatnich ról Cartera należą: Russ w filmie "Droga powrotna" z 2020 roku z Benem Affleckiem w roli głównej, wujek Jimmy w "Fake Friends" z 2022 roku, Cliff w serialu komediowym "Dave" oraz Pike w serialu kryminalnym "The Company You Keep".