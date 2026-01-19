Nie żyje włoska legenda mody. Gwiazdy Hollywood kochały jego stroje

Valentino Garavani pasjonował się modą od najmłodszych lat, a przygodę z projektowaniem rozpoczął w latach 60. XX wieku. Powołana przez niego marka Valentino stała się symbolem przepychu i nowoczesnego luksusu.

Valentino nie żyje. Włoski projektant miał 93 lata

Projektant tworzył kreacje dla wielu gwiazd Hollywood. W jego stylizacjach gustowały m.in. Sharon Stone, Nicole Kidman, Gwyneth Paltrow, Audrey Hepburn, Barbra Streisand, Sophia Loren, Elizabeth Taylor czy Monika Vitti. Valentino przygotowywał także stroje dla amerykańskich Pierwszych Dam i członkiń rodzin królewskich.

Kilka razy mogliśmy zobaczyć go na wielkim ekranie. Valentino zagrał samego siebie w produkcjach "Diabeł ubiera się u Prady" i "Zoolander 2". W 2008 roku do kin trafił poświęcony jego karierze dokument zatytułowany "Valentino: Ostatni cesarz wielkiej mody". Po premierze legendarny twórca postanowił przejść na emeryturę.

Informację o śmierci projektanta przekazali przedstawiciele jego fundacji. Mężczyzna, który na stałe zapisał się w historii światowej mody, odszedł w wieku 93 lat.

"Valentino Garavani zmarł dzisiaj w swojej rezydencji w Rzymie, w otoczeniu bliskich" - czytamy w oświadczeniu z 19 stycznia.