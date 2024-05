Nie żyje twórca kina akcji. Pracował z ikonami gatunku

Zirilli przyszedł na świat 13 listopada 1965 roku. W wieku 24 lat, po zakończeniu studiów, otworzył Popart Film Factory, w ramach której realizował filmy i teledyski. W czasie swojej kariery nakręcił ponad 30 pełnometrażowych produkcji, głównie sensacyjnych, skierowanych na rynek wideo i VOD.

Daniel Zirilli: Kariera

Do jego najbardziej znanych filmów należą "Azjatycki łącznik" z 2016 roku ze Stevenem Seagalem, "Przyspieszenie" z 2019 roku z Dolphem Lundgrenem i Seanem Patrickiem Flanerym oraz "Phoenix" z 2023 roku z Natalie Evą Marie, Nealem McDonoughem i Randym Couture'em.

Zirilli wyreżyserował także ponad 250 teledysków. Podczas swojej kariery współpracował między innymi z takimi artystami jak Three 6 Mafia, Shaq, Freddie Jackson, Bokeem Woodbine i Flea. Zrealizował także klip do piosenki "Voodoo Lounge" dla The Rolling Stones.

Reżyser pozostawił po sobie dwójkę dzieci, rodziców i dwójkę rodzeństwa. Rodzina zmarłego ogłosiła, że jego pogrzeb będzie miał prywatny charakter.