Nie żyje reżyserka Maria Skąpska. Pracowała przy "Na Wspólnej" i "Prawie Agaty"

Nie żyje reżyserka Maria Skąpska, która miała na koncie pracę przy popularnych serialach "Na Wspólnej", "Prawo Agaty" oraz nagradzanym filmie Jana P. Matuszyńskiego "Ostatnia rodzina". Miała 46 lat.

Maria Skąpska (1974-2021) /Łukasz Bąk / Aurum Film /materiały prasowe

"Dziś bardzo smutny dzień. Odeszła Maria, dla nas wszystkich Maśka, Skąpska. Będzie nam brakować Jej uśmiechu, poczucia humoru, ciepła... Oraz profesjonalizmu najwyższej klasy. Wsparcie dla reżysera, skarb dla producenta. Taka właśnie była Maśka" - napisali na Facebooku pracownicy firmy Aurum Film, która odpowiada za produkcję "Ostatniej rodziny" Jana P. Matuszyńskiego.

Reżyser nagradzanego filmu przypomniał we wpisie na Facebooku, jaka odpowiedzialność spoczywa na drugim reżyserze. To "osoba, która przekazuje dalej informacje od reżysera i w sposób zasadniczy organizuje funkcjonowanie na planie. A przede wszystkim daje spokój i przestrzeń reżyserowi" - zaznaczył Matuszyński.

"Maśka dawała mi komfort, a całej ekipie poczucie dobrej organizacji, z uśmiechem, wyjątkowym poczuciu humoru oraz urokiem, który motywował. Dodawała kolorów, tak niezbędnych w tej trudnej przecież pracy. Zrobiliśmy razem mój debiut fabularny. Później spotkaliśmy się przy serialu 'Nielegalni' i znów było świetnie. Mieliśmy razem robić także "Króla", ale wyszło inaczej. Ku wzajemnej radości, spotkaliśmy się ponownie na planie mojego kolejnego filmu, "Żeby nie było śladów". Było znowu super. Doskonałe zgranie, wszystko chodziło jak w zegarku. Czułem się, jako człowiek i jako reżyser, z Maśką na pokładzie bardzo komfortowo. Mieliśmy się spotkać przy kolejnym projekcie. Niestety dziś w nocy ten plan uległ nieodwracalnej zmianie" - napisał Matuszyński.

Maria Skąpska ma na koncie pracę zarówno przy kinowych, jak i telewizyjnych produkcjach. Była drugą reżyserką przy "Senności" Magdaleny Piekorz, "Wymyku" Grega Zglinskiego czy "Listach do M 2" Macieja Dejczera. Równocześnie pracowała także przy popularnych serialach, jak "Na Wspólnej", "Prawo Agaty" czy "Pułapka". Była także kierowniczką planu serialu "Barwy szczęścia".



Reżyserkę pożegnała również Agnieszka Dygant, która pracowała ze Skąpską na planach "Prawa Agaty" i "Listów do M 2". "Dziś odeszła Masia Skąpska, nasza Przyjaciółka, człowiek filmu. Masia... za wszystkie rozmowy, wsparcie, serce, profesjonalizm, miłość do kina, "Prawo Agaty", "Listy do M"... dziękuję. Boże jak smutno bez Ciebie" - napisała Dygant.

Ostatnim filmem Skąpskiej pozostaje czekający na premierę Żeby nie było śladów" - opowieść o głośnym morderstwie maturzysty Grzegorza Przemyka. Według producentów z Aurum Film Skąpska, "mimo toczonej walki, dała dała z siebie [przy pracy nad nim] wszystko bez żadnej taryfy ulgowej".