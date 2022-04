Niezwykła kariera aktorska

Rae Allen urodziła się 23 lipca 1926 roku jako Raffaella Julia Theresa Abruzzo. Aktorstwa uczyła się m.in. w legendarnym nowojorskim HB Studio. W 1947 roku ukończyła American Academy of Dramatic Arts. Profesjonalną karierę aktorską zaczynała od występów na Broadwayu. W 1995 roku otrzymała swoją pierwszą nominację do nagrody Tony. Statuetkę otrzymała w 1971 roku za rolę w sztuce "And Miss Reardon Drinks a Little".

Pod koniec lat 50. zaczęła występować w telewizji i filmach. W 1958 roku odtworzyła na ekranie swoją rolę ze spektaklu "Damn Yankees". Musical otrzymał nominacje do Oscara, a wykonywana przez nią na ekranie piosenka "Shoeless Joe from Hannibal, Mo" nadal jest śpiewana podczas imprez sportowych.

Była "siłą natury"

W kolejnych latach wystąpiła w wielu telewizyjnych i filmowych produkcjach, nie zapominając oczywiście również o teatrze, który był jej wielką miłością. Współcześni widzowie kojarzą ją przede wszystkim z roli w kultowych "Kronikach Seinfelda", "Rodziny Soprano" czy "Chirurgach".

Bliscy opisywali ją jako osobę miłą i pełną energii. Była "siłą natury". Informację o śmierci aktorki przekazała jej menager Kyle Fritz. "Miałem przyjemność reprezentować Rae Allen przez ponad 20 lat. Była jedną z najbardziej utalentowanych aktorek, z którymi miałem przyjemność pracować. Zawsze będę wdzięczny, że byłem częścią jej niesamowitej podróży" - napisał w oświadczeniu.

Rae Allen zmarła w środę 6 kwietnia. Aktorka odeszła spokojnie we śnie.

