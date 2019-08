Piotr Woźniak-Starak zginął 18 sierpnia 2019 roku. Utonął w jeziorze Kisajno w okolicach Giżycka. Ustalono właśnie datę i miejsce pogrzebu producenta filmowego.

Wiadomo już, kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb Piotra Wożniaka-Staraka. Informacje na ten temat pojawiły się w nekrologu opublikowanym w "Rzeczpospolitej" oraz w "Gazecie Wyborczej".

Msza żałobna odbędzie się w najbliższą środę, 29 sierpnia, o godzinie 19:00 w kościele w Konstancinie-Jeziornej przy ul. Anny Walentynowicz 1.

Następnego dnia, czyli 30 sierpnia, urna z prochami Woźniaka-Staraka ma zostać złożona w Fuledzie, "miejscu szczególnie ukochanym przez Piotra" - pisze rodzina w nekrologu.

"Piotr kochał życie, życie kochało Jego. Jego pełnię przeżywał nawet w chwili śmierci. Żył szybko, jakby wiedział, że musi się spieszyć. Nie potrafił i nie chciał być sam. Kochał ludzi, uwielbiał być z nimi" - czytamy w nekrologu.



Rodzina podziękowała za wsparcie, jakie otrzymała w ostatnich dniach i poprosiła o nieskładanie kondolencji po mszy żałobnej.

Ciało Piotra Woźniaka-Staraka odnaleziono w czwartek, 22 sierpnia, w jeziorze Kisajno. Poszukiwania trwały pięć dni.

Był producentem filmowym i reklamowym. Jego największym sukcesem byli "Bogowie" Łukasza Palkowskiego. Wyprodukował także m.in. "Sztukę kochania" w reżyserii Marii Sadowskiej oraz czekającą na premierę "Ukrytą grę" Łukasza Kośmickiego. Był mężem Agnieszki Woźniak-Starak, popularnej dziennikarki i prezenterki, gwiazdy stacji TVN.

Według policji, z soboty na niedzielę (17/18 sierpnia) przed godz. 4:00 nad ranem odebrano zgłoszenie, że po jeziorze pływa motorówka. Funkcjonariusze i ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego odnaleźli na miejscu dryfującą łódź motorową, na pokładzie której nikogo nie było. Silnik nie pracował, być może skończyło się paliwo.



W ocenie policjantów, rzeczy pozostawione na motorówce wskazywały, że mogły nią płynąć dwie osoby. Natychmiast rozpoczęto poszukiwania, w trakcie których znaleziono na brzegu jeziora jedną z tych osób.

Z relacji odnalezionej 27-latki wynikało, że płynęła motorówką z 39-letnim mężczyzną i podczas wykonywania manewru skrętu obydwoje wypadli z niej do wody. Kobieta zdołała dopłynąć sama do brzegu. Relacjonowała, że przepłynęła ok. stu metrów.

Dopiero w poniedziałek, 19 sierpnia, rano prokuratura potwierdziła, że poszukiwany mężczyzna to producent filmowy Piotr Woźniak-Starak. Poszukiwania zaginionego trwały do 22 sierpnia.

Zdjęcie Agnieszka Woźniak-Starak i Piotr Woźniak-Starak na balu fundacji TVN "Nie jesteś sam" (2016) / Adam Jankowski/REPORTER / East News