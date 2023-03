Peter Hardy nie żyje

Peter Hardy urodził się 11 stycznia 1957 roku w Perth w Australii. Po początkowych sukcesach w rodzimych produkcjach, aktor zaczął grywać w międzynarodowych filmach. Można go było oglądać m.in. w serialowym hicie "Sąsiedzi", "Córkach McLeoda" czy filmach "Nieuchwytny cel 2" i "King's Man: Pierwsza misja".

Aktor od lat mieszkał w Londynie. Do Australii miał przyjechać w odwiedziny do matki. Według informacji portalu "The Independent", 16 marca Hardy wybrał się na jedną z okolicznych plaż, by ponurkować z rurką. Gdy przebywał w wodzie doszło do wypadku. Bezwładne ciało aktora zostało wyrzucone na brzeg.

Reklama

Peter Hardy: Wypadek podczas nurkowania

Osoby znajdujące się na plaży próbowały reanimować aktora. Niestety, mino udzielonej pomocy nie udało się go uratować. Informację o śmierci Petera Hardy'ego potwierdził jego brat, Michael. "Ze smutkiem informuję, że dziś rano zmarł nagle mój brat, Peter Hardy... Spoczywaj w pokoju, mój ukochany braciszku" - napisał na swoim Facebooku.

66-letniego aktora pożegnali bliscy oraz znajomi z planów filmowych. "Ta wiadomość jest dla mnie szokiem. Będzie trzymany w szerokich ramionach oceanu, obok którego dorastał, i w sercach wszystkich tych, których powitał na swojej żywotnej i dowcipnej orbicie. Szczere kondolencje jego rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom" - napisał Ross Anderson, przyjaciel Hardy'ego.