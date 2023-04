Bill Butler nie żyje. Był autorem zdjęć do filmów "Szczęki" i "Lot nad kukułczym gniazdem"

Bill Butler w swojej długiej i bogatej karierze pracował na planie wielu produkcji, które przeszły do historii światowego kina. Za zdjęcia do "Lotu nad kukułczym gniazdem" Milosa Formana był nominowany do Oscara.

Bill Butler zmarł dwa dni przed swoimi 102. urodzinami. Urodził się 7 kwietnia 1921 roku w miejscowości Cripple Crek w stanie Kolorado. Dzieciństwo i młodość spędził na wsi, potem ukończył inżynierię na Uniwersytecie Iowa.

Jak przypomina portal "Variety", Butler swoją karierę w przemyśle rozrywkowym rozpoczął od radia. Potem pomagał w tworzeniu studia telewizyjnego stacji WGN-TV w Chicago, gdzie poznał młodego Williama Friedkina, późniejszego reżysera "Egzorcysty". Ten poprosił go, aby pracował z kamerą na planie przygotowywanego przez niego dokumentu.

Pierwszym filmem fabularnym, nad którym Bill Butler pracował jako operator, był "Fearless Frank" z 1967 roku. Dwa lata później pracował już dla Francisa Forda Coppoli jako autor zdjęć do jego filmu "Ludzie z deszczu". Potem zrealizował też z tym reżyserem film "Rozmowa".

Zdjęcie Steven Spielberg, Michael Chapman i Bill Butler na planie filmu "Szczęki" (1975) / Michael Ochs Archives / Getty Images

Pracując dla studia Universal, Butler poznał młodego Stevena Spielberga , dla którego stworzył zdjęcia do jego dwóch telewizyjnych filmów. W 1975 roku na ekrany kin trafił ich inny wspólny projekt - horror "Szczęki" .



"Bill Butler pracował blisko ze Spielbergiem w stworzeniu symulacji pola widzenia osoby w trakcie pływania. Większość czasu na planie spędzili razem w wodzie. Butler zbudował specjalną platformę, która umożliwiała szybkie przejścia pomiędzy filmowaniem pod wodą, a tuż nad jej powierzchnią. Uratował też nagranie zarejestrowane przez kamerę, która zaczęła tonąć w oceanie" - tak pracę Butlera wspomina Kenneth Sweeney w komentarzu do jednego z wydań "Szczęk".

Butler pracował aktywnie do 2009 roku, a ostatnim filmem w jego karierze operatorskiej był "Evil Angel".



Oprócz wspomnianych "Szczęk" i "Lotu nad kukułczym gniazdem" najgłośniejszymi produkcjami, przy których pracował, są musical "Grease", horrory "Diabelskie nasienie" i "Laleczka Chucky", trzy części "Rocky’ego" w reżyserii Sylvestra Stallone oraz komedie "Szarże" i "Hot Shots!".