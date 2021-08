Nie żyje Marilyn Eastman. Gwiazda "Nocy żywych trupów" miała 87 lat

Już sama rola Helen Cooper, jedynej dającej się lubić osoby z rodziny Cooperów, wystarczyłaby, aby przejść do historii kina. Helen była matką ugryzionej przez zombie dziewczynki, która zginęła z jej ręki.



Wyreżyserowana przez George’a A. Romero "Noc żywych trupów" okazała się jednym z najważniejszych horrorów wszech czasów, wprowadzając ten gatunek w nową erę. Romero zaprezentował widowni żywe trupy w sposób, w jaki nikt wcześniej tego nie zrobił. Udowodnił też, że horror może być dziełem sztuki.

Marilyn Eastman: Pomogła w sfinansowaniu "Nocy żywych trupów"

Eastman miała swój wpływ na to, jak Romero zmienił oblicze horroru, bo nie tylko zagrała w jego filmie, ale też pomogła mu w sfinansowaniu tej skromnej produkcji, którą zaczął kręcić na czarno-białej taśmie kamerą 16 mm. Reżysera wsparł finansowo także partner Eastman, Karl Hardman, który finalnie w "Nocy żywych trupów" wcielił się w postać męża Helen Cooper.

O śmierci Marilyn Eastman poinformował na Facebooku jej syn, John.



"Marilyn Marie Johnson urodziła się w Davenport w stanie Iowa w 1933 roku. Na początku lat 60. przeniosła się do Pittsburgha. Razem z Karlem Hardmanem założyli tam firmę Hardman Associates, zostając partnerami biznesowymi i życiowymi do 2007 roku, kiedy Karl zmarł. Oprócz zagrania roli Helen Cooper, Marilyn była artystką sceniczną, telewizyjną i radiową. Pisała scenariusze i produkowała. Co ważniejsze, była przede wszystkim ciężko pracującą samotną matką, która po swojemu wychowała mnie i mojego brata. Pozostawiła po sobie pięcioro wnuków i ośmioro prawnuków. Zmarła spokojnie we śnie" - napisał John Eastman.



