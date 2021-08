Sonny Chiba od początku sierpnia przebywał w szpitalu, gdzie leczył się na chorobę związaną z koronawirusem. Jak podaje biuro Astraia, które zajmowało się sprawami Chiby, aktor nie był zaszczepiony przeciwko COVID-19. Dlaczego się nie zaszczepił, nie wiadomo.

Informacje o śmierci aktora pojawiły się od razu we wszystkich branżowych magazynach. Na swym Twitterze w specjalny sposób pożegnała go Amerykańska Akademia Filmowa, przyznająca Oscary.



Sonny Chiba: Jak trafił do Hollywood?

Sonny Chiba rozpoczął karierę aktorską jeszcze w latach 60. XX wieku.

W rodzinnym kraju wystąpił w ponad stu filmach z gatunku sztuk walki. Jego umiejętności - osobiście wykonywał większość popisów kaskaderskich - zwróciły uwagę Quentina Tarantino, który unieśmiertelnił aktora w swoim scenariuszu do filmu "Prawdziwy romans".

Główny bohater tego filmu Tony'ego Scotta spędza swoje urodziny na potrójnym nocnym seansie filmów z serii "Uliczny wojownik" z Sonnym Chibą w roli głównej.

Sonny Chiba i Quentin Tarantino, czyli "Kill Bill"

To, co zaczęło się od urywków filmu widzianych na dużym ekranie w trakcie "Prawdziwego romansu", zamieniło się we współpracę Chiby i Tarantino.

Japoński aktor wcielił się w głośnej produkcji Tarantino "Kill Bill" w postać legendarnego miecznika, specjalizującego się w wyrobie mieczów samurajskich - Hattoriego Hanzo. Rola ta przyniosła mu popularność, która jednak nie zamieniła się w dłuższą przygodę z Hollywood. Chiba wrócił do Japonii, gdzie kontynuował swoją karierę aktorską.

Zdjęcie Lucy Liu i Sonny Chiba na premierze pierwszej części filmu "Kill Bill" (2003) / Kevin Winter / Getty Images

Kim był Sonny Chiba?

Urodził się 23 stycznia 1939 roku w Fukuoka w Japonii. Sonny Chiba w młodości był utalentowanym gimnastykiem, później zainteresował się karate. W 1965 roku Chiba zdobył czarny pas w karate. Miał również czarne pasy w judo, kendo i innych sztukach walki.



W 1980 roku otworzył szkołę, w której kształceni byli przyszli adepci aktorskiego fachu. Najbardziej znanym wśród nich jest Hiroyuki Sanada, który z powodzeniem kontynuuje karierę w Hollywood.

Wraz ze śmiercią Sonny'ego Chiby media społecznościowe obiegły pożegnania popularnego aktora i fragmenty filmów z jego udziałem.