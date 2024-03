O śmierci M. Emmeta Walsha poinformowała jego menadżerka Sandy Joseph. Aktor zmarł 19 marca w swoim domu w mieście St. Albans z powodu zatrzymania akcji serca. W piątek świętowałby 89. urodziny.

M. Emmet Walsh urodził się w Ogdensburgu w stanie Nowy Jork, ale dorastał w niewielkiej miejscowości Swanton położonej w Vermont. W wieku trzech lat przebył operację. W jej wyniku był głuchy na lewe ucho, co później często wykorzystywał w filmach.

Studiował biznes i administrację, ale nigdy nie pracował w wyuczonym zawodzie. Po przeprowadzce do Nowego Jorku, zakochał się bowiem w aktorstwie i wstąpił do American Academy of Dramatic Arts.

M. Emmet Walsh: Najsłynniejsze role

Wkrótce zaczął grywać na teatralnej scenie. Na dużym ekranie zadebiutował jako statysta w kultowym dziś filmie "Nocny kowboj". W kolejnych latach wystąpił w innych legendarnych dziś produkcjach: "Serpico", "Gracz", "Więzień Brubaker", "Zwyczajni ludzie" czy "Czerwoni".

Walsh otrzymywał zazwyczaj role drugo- i trzecioplanowe, ale słynął z tego, że chociaż miał ograniczony czas na ekranie, zawsze był w stanie stworzyć pełnokrwistą postać.

Tak było między innymi w filmie "Łowca androidów" Ridleya Scotta, gdzie wcielił się w kapitana policji Bryanta, współpracującego z głównym bohaterem Rickiem Deckardem, granym przez Harrisona Forda.



Sławę przyniosła mu rola prywatnego detektywa Lorena Vissera w filmie "Śmiertelnie proste" braci Coen. Otrzymał za nią jedyną w swojej karierze nagrodę - Independent Spirit dla najlepszego aktora. "Moje gaże wzrosły pięciokrotnie, nagle wszyscy chcieli mnie w swoich filmach" - wspominał ten występ w jednym z wywiadów.



W kolejnych latach wystąpił w kolejnych głośnych obrazach: "Critters", Czas zabijania", "Romeo i Julia", "Mój chłopak się żeni" czy ostatnio "Na noże".

Jeszcze w zeszłym roku można było zobaczyć go na ekranie w gwiazdorsko obsadzonej komedii "Co komu pisane". 1 marca miał premierę jego ostatni film - western "Outlaw Posse" Maria Van Peeblesa.