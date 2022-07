Krystyna Królówna: Kariera

Krystyna Królówna urodziła się 12 listopada 1939 w Sosnowcu. Aktorstwa uczyła się w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. W 1963 roku zadebiutowała na deskach Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, z którym zwiazana była do 1964 roku. Później dołączyła do zespołu krakowskiego Teatru Słowackiego. Pod koniec lat 60. przeniosła się do Warszawy, gdzie występowała m.in. w Teatrze Polskim oraz Teatrze Narodowym.

Aktorkę podziwiać można było nie tylko na deskach teatru, ale również na dużych i małych ekranach. Widzowie pamiętają ją m.in. z roli Hanki Boryny w filmowych "Chłopach". Krystyna Królówna była uzdolnioną aktorką dubbingową. Jej glos doskonale znają fani bajek. Swojego głosu użyczyła postaciom z "Pinokia", "Toy Story 2", "Tarzana", "Herkulesa" czy serialowej wersji "Spider-Mana".

Reklama

"Była wspaniałą osobą"

Zdjęcie Bolesław Płotnicki i Krystyna Królówna w "Chłopach" / AKPA

Krystyna Królówna zmarła 6 lipca 2022 roku w Warszawie. "Z ogromnym żalem zawiadamiam, że nie żyje Krystyna Królówna, polska aktorka filmowa i teatralna. Szerokiej publiczności znana była z roli Hanki Borynowej, żony Antka, w filmie 'Chłopi'. Krysia występowała też na deskach teatru im. Słowackiego w Krakowie i Teatru Narodowego w Warszawie. Była moją sąsiadką i przyjaciółką, która opiekowała się moimi kotami, kiedy wyjeżdżałam. Wspaniałą osobą, której na sercu leżał los bezdomnych zwierząt w naszej okolicy" - napisała na Facebooku Beata Czuma.

Aktorkę pożegnał również zespół Teatru Słowackiego w Krakowie. "Odeszła znakomita aktorka teatralna, radiowa i telewizyjna Krystyna Królówna. Początkowo występowała w teatrze bielskim, następnie przez wiele lat w Teatrach Polskim i Narodowym w Warszawie".