Kathy Lamkin nie żyje

O śmierci aktorki poinformowała agencja Linda McAlister Talent. Kathy Lamkin mieszkała w Pearland w Teksasie i zmarła 4 kwietnia po krótkiej chorobie, ale informacja o tym, że nie żyje, pojawiła się dopiero 11 kwietnia.

"Kathy była niezwykle utalentowana, miała piękną duszę. Żyje nadal w wielkich rolach, które tak twórczo powołała do życia. Cudownie było znać tak niesamowitą osobę" - cytuje komunikat magazyn "The Hollywood Reporter".

Agencja zamieściła również wpis na Twitterze: "Z ciężkim sercem informujemy, że nasza kochana Kathy Lamkin zmarła w poniedziałek 4 kwietnia 2022 roku po krótkiej chorobie. Będzie nam jej brakowało. Kochamy cię Kathy".

Reklama





Kathy Lamkin najbardziej znana była z roli w filmie "To nie jest kraj dla starych ludzi" . W nagrodzonej Oscarem produkcji braci Coen aktorka wystąpiła u boku Javiera Bardem.

Znane kreacje stworzyła również w filmach "Teksańska masakra piłą mechaniczną" (2003) i "Teksańska masakra piłą mechaniczną: Początek" (2006). Tutaj wcieliła się w enigmatyczną Tea Lady.



Aktorka pojawiła się również w takich produkcjach, jak "Życie za życie" (2003), "Kiss Kiss Bang Bang" (2005), "Dziewczyna moich koszmarów" (2007), "W dolinie Elah" (2007), "Welcome to the Rileys" (2010) i "Sweetwater" (2013).

Można było ją też oglądać w serialach "My Name Is Earl", "Kości", "Medium", "Zwariowany świat Malcolma".

Kathy Lamkin urodziła się 10 grudnia 1947 roku w Graham w Teksasie. Studiowała na Texas Woman’s University, a następnie na Central Missouri State University. Po studiach przeprowadziła się do Las Angeles, żeby rozwijać swoją aktorską karierę.



Pozostawiła męża, córkę, syna oraz dwóch wnuków. Rodzina poprosiła, by zamiast kwiatów przekazywać darowizny na rzecz The Actors Fund - fundacji wspierającej pracowników branży rozrywkowej.

Wideo "To nie jest kraj dla starych ludzi" (2007): Official Trailer

Zobacz również:

Will Smith zawieszony przez Akademię na 10 lat!

Polski erotyk na Netfliksie! Jest pierwszy zwiastun!

Agnieszka Holland ostro o wybitnym reżyserze! "Putinowska onuca"!