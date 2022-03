Szkocki aktor wcielał się w postać lorda Rickarda Karstarka w dwóch sezonach serialowego hitu HBO, czyli "Gry o tron". Widzowie pamiętają go także z roli Inverdarrocha w telenoweli "Take The High Road". O jego śmierci poinformowała jego agentka Amanda Fitzalan Howard, która opisała aktora jako "artystę o niezwykłych umiejętnościach". Aktor zmarł 2 marca w wieku 68 lat.

John Stahl: Kariera

W ciągu swojej kariery pochodzący z miasta Sauchie w hrabstwie Clackmannanshire John Stahl zagrał w kilkudziesięciu sztukach teatralnych i występował na deskach The Royal Shakespeare Company. W telewizji pojawił się także w takich produkcjach jak "Być człowiekiem", "Resort to Murder", "Morderstwa w Midsomer" oraz filmie "Maria, królowa Szkotów".



W mediach społecznościowych wspominają go przyjaciele i przedstawiciele kultury. Szkocki scenarzysta Peter May opisał, jak całkiem niedawno wziął udział w jego ślubie, który odbył się... online.

Z kolei Ian Rankin, autor cyklu książek o przygodach inspektora Johna Rebusa, stwierdził, że chciał jeszcze raz współpracować ze Stahlem, po tym jak aktor świetnie zagrał w jego sztuce zatytułowanej "Long Shadows".

