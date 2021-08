"Wczoraj straciłem dobrego przyjaciela, a świat stracił wspaniałą osobę. Jay Pickett postanowił odjechać do Niebios. Jay zginął, siedząc na koniu, podczas kręcenia sceny w filmie 'Treasure Valley' w Idaho. Droga prawdziwego kowboja" - napisał w sobotę na Facebooku Jim Heffel, zdradzając okoliczności śmierci swojego przyjaciela.



W dalszej części wpisu złożył mu hołd, pisząc: "Był miły, słodki i hojny. Był jednym z najlepszych aktorów, z jakimi kiedykolwiek pracowałem i to był zaszczyt współpracować z nim. Każdy, kto go spotkał, nawet przez krótką chwilę, mógł poczuć jego ciepło, jego cudownego ducha".



Jay Pickett: Jak zmarł?

Informacja o niespodziewanym odejściu aktora została także opublikowana 1 sierpnia na oficjalnej stronie filmu "Treasure Valley", którą zamieścił reżyser tej produkcji, Travis Mills.

"Wielu z was słyszało już o tragedii, która wydarzyła się dwa dni temu. Jay Pickett, nasz główny bohater, scenarzysta, producent i twórca tego filmu zmarł nagle, gdy byliśmy na miejscu, przygotowując się do nakręcenia sceny" - napisał filmowiec i dodał, że przyczyna śmierci aktora nie jest jeszcze znana, choć wiele wskazuje na to, że był to zawał serca.

"Nie ma oficjalnego wyjaśnienia przyczyny jego śmierci, ale wydaje się, że był to atak serca. Wszyscy obecni starali się, jak tylko mogli, aby utrzymać go przy życiu. Nasze serca są złamane i opłakujemy jego rodzinę, która jest tak zdruzgotana tą szokującą tragedią" - zakończył swój wpis reżyser.

Jay Pickett: Gdzie zagrał?

Jay Pickett zostawił żonę Elenę i trójkę dzieci. Przez lata występował w wielu popularnych serialach telewizyjnych, rozpoczął swoją karierę w 1991 roku w telenoweli "Days of Our Lives", gdzie grał doktora Chipa Lakina, a sławę przyniosły mu role w serialach "Port Charles" i bardziej znanym w Polsce "General Hospital", w którym wcielał się w postać detektywa Davida Harpera.

Najnowszy film aktora "Treasure Valley" to western, którego fabuła jest oparta na historii kowboja Jacka Brauna poszukującego swojej córki. Zmarły aktor wcielał się w nim w główną rolę, był także autorem scenariusza. Premiera była planowana na sierpień 2022 roku.