Aktor filmu "Parasite" znaleziony martwy w samochodzie

Aktor filmu "Parasite" Lee Sun-kyun został znaleziony martwy w samochodzie w parku w centrum Seulu w środę rano czasu miejscowego - poinformowała agencja Yonhap, powołując się na lokalną policję.



Służby powiadomiła żona aktora, która poinformowała, że jej mąż "wyszedł z domu i zostawił wiadomość, która wyglądała na list pożegnalny" - podał portal The Korea Herald.

48-letni aktor objęty był śledztwem w sprawie zażywania narkotyków. W trakcie przesłuchań twierdził, że jest niewinny, a nielegalne substancje posiadał przez pomyłkę, sądząc, że są to środki nasenne. Miał je otrzymać od pracownicy ekskluzywnego baru w Seulu.

Reklama

Koreańska policja prowadzi śledztwo w kierunku samobójstwa.

W Korei Południowej obowiązują restrykcyjne przepisy antynarkotykowe. Za posiadanie nielegalnych substancji można trafić na sześć miesięcy do więzienia. Recydywiści i dilerzy karani są nawet 14 latami pozbawienia wolności.

Lee Sun-kyun najbardziej znany był z ról w filmach "Bezradni", komedii romantycznej "Wszystko o mojej żonie", czarnej komedii kryminalnej "A Hard Day" i z oscarowego obrazu "Parasite".

"Parasite": Fabuła, zwiastun

Południowokoreański reżyser okazał się niespodziewanym triumfatorem oscarowej gali w 2020 roku - poza statuetką dla najlepszego filmu międzynarodowego, twórcę nagrodzono również Oscarem za najlepszy scenariusz oryginalny, najlepszą reżyserię oraz najlepszy film.



Dzieło Bonga Joon-ho to łącząca elementy dramatu obyczajowego, thrillera i czarnej komedii opowieść o dwóch rodzinach należących do różnych klas społecznych. Do zderzenia dwóch światów dochodzi, gdy Ki-woo (Choi Woo-sik) - syn z bezrobotnej rodziny Kimów, otrzymuje ofertę pracy w charakterze korepetytora języka angielskiego zamożnej dziewczyny. W malowniczo położonej, luksusowej posiadłości rodziny Parków, Ki-woo szuka możliwości zatrudnienia dla swoich najbliższych. Seria niespodziewanych zdarzeń stawia bogatych i biednych przed koniecznością skonfrontowania swoich stylów życia. Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.





Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Parasite" [trailer] materiały dystrybutora