Nie żyje Gray Frederickson

Gray Frederickson, który przez 40 lat pracował z Francisem Fordem Coppolą , nie żyje. Producent zmarł 20 listopada w swoim domu w Oklahoma City w wieku 85 lat. Miał raka prostaty. O jego śmierci poinformowała żona, Karen Frederickson, w rozmowie z magazynem "The Hollywood Reporter".

O śmierci producenta napisał również jego syn na swoim profilu na Facebooku.

"Dzisiaj mój Tata poszedł do nieba. Był najwspanialszą osobą na świecie, która pomogła zmienić przemysł filmowy w Oklahomie. (...) Wszyscy będą za nim tęsknić. Wiem, że spojrzy w dół i zobaczy, jak przemysł filmowy w Oklahomie nadal się rozwija. Kocham Cię Tato!!! Spoczywaj w pokoju..." - napisał Tyler Frederickson.

Reklama

Gray Frederickson kierował produkcją wszystkich części "Ojca chrzestnego" , a także innych filmów Francisa Forda Coppoli takich, jak "Czas apokalipsy" , "Ten od serca" czy "Outsiderzy".

W 1975 roku odebrał Oscara w kategorii "najlepszy film" za produkcję "Ojciec chrzestny II" . Statuetkę otrzymał również reżyser, scenarzysta i współproducent filmu, Francis Ford Coppola. W 1980 roku obaj twórcy byli nominowani do Oscara za "Czas apokalipsy".

"Wsiadłem na zwycięskiego konia. Miałem szczęście, że pracowałem z Francisem Coppolą, choć on mówi, że to on miał szczęście pracować ze mną. Więc może to i dobrze się stało" - powiedział Gray Frederickson w wywiadzie z 2021 roku.