Nie żyje Eileen Ryan. Aktorka i matka Seana Penna. Miała 94 lata

Eileen Ryan nie żyje

Eileen Ryan była aktorką, żoną reżysera Leo Penna i matką aktorów - Seana Penna i Chrisa Penna, który zmarł w 2006 roku i kompozytora Michaela Penna. Odeszła w otoczeniu rodziny 9 października w swoim domu w Malibu.

Informację o jej śmierci podał magazyn "The Hollywood Reporter". W niedzielę, 15 października, skończyłaby 95 lat.

Eileen Ryan urodziła się 15 października 1927 roku w Nowym Jorku. Debiutowała na Broadwayu w 1953 roku. W 1960 roku zagrała w głośnym serialu "Strefa mroku", porem można było ją oglądać w "Bonanzie" i "Domku na prerii".

Zdjęcie Howard Duff i Eileen Ryan w "Strefie mroku" / materiały prasowe

Grała w filmach, serialach i programach telewizyjnych, ale po wyjściu za mąż i urodzeniu dzieci, na jakiś czas zrezygnowała z kariery i poświęciła się wychowaniu swoich synów.

Potem wróciła do zawodu. Do połowy lat 80. XX wieku była przede wszystkim aktorką telewizyjną, występując się w licznych serialach.



Na dużym ekranie pojawiła się po raz pierwszy w 1986 w filmie Jamesa Foleya "W swoim kręgu", w którym zagrała u boku swoich synów. Od tego czasu zagrała w kilkunastu filmach; także tych wyreżyserowanych przez Seanna Seana: The Indian Runner (1991), The Crossing Guard (1995), I Am Sam (2001), The Pledge (2001), The Assassin of Richard Nixon (2004) i All the King's Men (2006).



Była znana z ról w takich filmach, jak "Krwawa uczta" (2005), "Spokojnie, tatuśku" (1989) czy "Atak pająków" (2002).

Od 1957 była żoną reżysera telewizyjnego Leo Penna. Byli małżeństwem do jego śmierci 5 września 1998 roku. Mieli trzech synów: Michael urodził się w 1958 roku, Sean urodził się w 1960 roku, a Chris w 1965 roku. Chris zmarł w styczniu 2006 roku w wieku 40 lat z powodu choroby serca.

Po raz ostatni na dużym ekranie pojawiła się w 2016 roku w filmie "Zasady nie obowiązują", którego reżyserem był Warren Beatty.