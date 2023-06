Cormac McCarthy: Zawdzięczamy mu "Drogę" i "To nie jest kraj dla starych ludzi"

Cormac McCarthy, jeden z najwybitniejszych pisarzy amerykańskich w historii, zmarł 13 czerwca w wieku 89 lat. Za dramat "Droga" otrzymał nagrodę Pulitzera. W 2009 r. książkę tę przeniósł wiernie na ekran John Hillcoat . Główne role zagrali w nim Viggo Mortensen i Kodi Smit-McPhee .

Bardziej znany jest jednak film "To nie jest kraj dla starych ludzi" w reżyserii Joela i Ethana Coenów z 2007 r., oparty na powieści pod tym samym tytułem. Produkcja ta w 2008 r. otrzymała cztery Oscary: za najlepszy film, najlepszą reżyserię, najlepszy scenariusz adaptowany i dla najlepszego aktora drugoplanowego ( Javier Bardem ).



Wideo "To nie jest kraj dla starych ludzi" (2007)

Jeszcze wcześniej, bo w 2000 r., na podstawie książki o tym samym tytule powstał wyprodukowany i wyreżyserowany przez Billy'ego Boba Thorntona film "Rącze konie" z Mattem Damonem i Penélope Cruz w głównych rolach.

Cormac McCarthy: Legendarny pisarz

McCarthy urodził się 20 lipca 1933 r. w Providence w stanie Rhode Island, a wychowywał głównie w Tennessee. Ostatecznie osiadł w Santa Fe (Nowy Meksyk). Jak poinformował wydawca jego książek - Alfred A. Knopf, zmarł 13 czerwca z przyczyn naturalnych w Santa Fe w Nowym Meksyku.

Pisarz porównywany był często do Williama Faulknera ze względu na ponury, surowy, często brutalny styl. Jego ulubionymi bohaterami byli ludzie z tzw. marginesu społecznego: włóczędzy, złodzieje, prostytutki, złamani przez los mieszkańcy pogranicza amerykańsko-meksykańskiego.

Dopiero w wieku 60 lat stał się jednym z najbardziej uhonorowanych i odnoszących sukcesy pisarzy w USA. Mimo to unikał kontaktów z prasą (udzielił tylko kilku wywiadów), a jego życie do tej pory owiane jest tajemnicą.

Jak przypomina serwis AP, w 2009 roku dom aukcyjny Christie's sprzedał maszynę do pisania Olivetti, której pisarz używał do pisania powieści "Droga" i "To nie jest kraj dla starych ludzi" za 254 500 dolarów. McCarthy, który kupił tę maszynę w 1958 r. za 50 dolarów i używał jej do 2009 r., przekazał dochód z aukcji na rzecz Santa Fe Institute, interdyscyplinarnej placówce naukowo-badawczej, działającej non-profit. Przy tej okazji wspomniał, że nie zna żadnych pisarzy i woli spędzać czas z naukowcami.