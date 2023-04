Christo Jivkov urodził się 18 lutego 1975 roku w Sofii. Był absolwentem Bułgarskiej Akademii Filmu i Teatru, gdzie studiował reżyserię. Po szkole pracował jako asystent reżysera przy kilku filmach i serialach, ale bez większych sukcesów. Wszystko zmieniło się, gdy zaczął pojawiać się... po drugiej stronie kamery.

Pierwszy sukces przyszedł w 2001 roku za sprawą kreacji w filmie "Rzemiosło wojenne" włoskiego reżysera Ermanno Olmiego . Produkcja pokazana została na festiwalu w Cannes i zbierała wiele nagród na innych znaczących imprezach.

Prawdziwym przełomem w karierze Jivkova okazała się rola w głośnej "Pasji" (2004) Mela Gibsona . Przedstawiała ona ostatnich 12 godzin życia Jezusa Chrystusa. Bułgarski aktor wcielił się w filmie w apostoła Jana.



Obraz okazał się ogromnym sukcesem. Nakręcony za ok. 30 mln dolarów zarobił na całym świecie aż 612 milionów. Otrzymał też trzy nominacje do Oscara - za najlepszą muzykę, zdjęcia oraz charakteryzację.



Produkcja wywołała jednak spore kontrowersje, przede wszystkim ze względu na dużą brutalność, z jaką przedstawiono drogę krzyżową oraz ukrzyżowanie. Realizmu filmowi dodawało też to, że aktorzy posługiwali się językami używanymi w czasach Jezusa: aramejskim, hebrajskim i łaciną.

"Pasja": Tego nie wiedzieliście o filmie Mela Gibsona 1 / 10 Pierwotnie Mel Gibson planował, że film będzie wyświetlany w kinach bez napisów. Aktorzy i kreowane przez nich role miały mówić same za siebie. Nakręcony w całości w językach aramejskim, hebrajskim i łacińskim ostatecznie doczekał się seansów z napisami. Źródło: East News Autor: Mary Evans Picture Library

Po "Pasji" Jivkov wystąpił w kolejnych, przede wszystkich włoskich, filmach.Oglądaliśmy go w obrazach: "Kryształowe oczy", "Nowe imperium", "Niewidzialny chłopiec". Ostatnie filmy z jego udziałem trafiły do kin w 2019 roku.

W kolejnych latach gwiazdor walczył z nowotworem - chorował na raka płuc. Christo Jivkov zmarł 31 marca w Los Angeles.



Aktor tym samym nie powróci do roli Jana w kontynuacji "Pasji", do której zdjęcia mają się rozpocząć w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Film ma nosić tytuł "The Passion of the Christ: Resurrection".