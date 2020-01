W środę, 8 stycznia 2020, w wieku 89 lat zmarł scenarzysta legendarnego "Absolwenta", Buck Henry.

Buck Henry (09.12.1930 - 08.01.2020) /Ali Goldstein/NBCU Photo Bank/NBCUniversal /Getty Images

Członkowie rodziny potwierdzili tę smutną wiadomość w rozmowie z portalem Deadline. Henry zmarł w Los Angeles na skutek zawału serca. W momencie śmierci była przy nim jego żona, Irene.

Henry był najbardziej znany z napisania scenariusza do filmu "Absolwent", który jemu i Calderowi Willinghamowi przyniósł w 1968 roku nominację do Oscara. Przypomnijmy, że tytułowy bohater "Absolwenta", grany przez Dustina Hoffmana Benjamin Braddock, właśnie ukończył wyższą uczelnię, ale nie ma pomysłu na przyszłość. Z nudów nawiązuje romans ze starszą sąsiadką (Anne Bancroft), wkrótce jednak zakochuje się w jej córce (Katherine Ross)...



Scenarzysta miał szansę na statuetkę także jedenaście lat później za wyreżyserowanie obrazu "Niebiosa mogą poczekać" z Warrenem Beattym w roli głównej.

Henry napisał też scenariusze do takich filmów, jak: "Paragraf 22" (1970) Mike'a Nicholsa, "No i co, doktorku?" (1972) Petera Bogdanovicha czy "Romanssidło" (2001) Petera Chelsoma. Jego ostatnim dziełem był scenariusz do "Upokorzenia" (2014) Barry'ego Levinsona z Alem Pacino w roli głównej.



Wśród jego licznych nagradzanych dzieł, był też wyróżniony Emmy scenariusz do szpiegowskiej serii "Get Smart", za który wraz z Melem Brooksem otrzymał w 1967 roku Emmy.

Poza filmem "Niebiosa mogą zaczekać" Henry wyreżyserował też komedię "First Family" (1980).



Buck Henry zasłynął także ze względu na pracę dla telewizji, przez pierwsze pięć sezonów dziesięciokrotnie był gospodarzem popularnego show "Saturday Night Live" (1976-1980).



Niewiele osób wiedziało, że Henry bardzo często pojawiał się w filmach. Wystąpił w większości produkcji, do których napisał scenariusz, a na jego aktorską filmografię składa się ogółem ponad czterdzieści ról.



Zdjęcie Buck Henry i Warren Beatty w scenie z filmu "Niebiosa mogą zaczekać" / Paramount /Courtesy Everett Collection / East News

Wiele gwiazd kina w mediach społecznościowych na wieść o śmierci Henry'ego złożyło mu swoisty hołd. "Buck Henry był genialny i przezabawny, rozśmieszył nas więcej razy, niż zdajemy sobie sprawę. Miałem szczęście poznać go podczas SXSW, gdzie wszystkich rozbawiał. Mówił: 'Nie lubię pisać z innymi ludźmi, ponieważ, gdy nie są równie zabawni jak ja, nienawidzę ich, a gdy są bardziej zabawni niż ja, też ich nienawidzę" - wspominał Judd Apatow..



"Był jednym z największych. Napisał 'Absolwenta' i 'Za wszelką cenę'. Współtworzył serię 'Get Smart'..." - dodał.



"Spoczywaj w pokoju Bucku Henry. 'Absolwent' i 'Niebiosa mogą poczekać' to perfekcyjne scenariusze, a 'Get Smart' jest przezabawne. Kolejna legenda komedii odeszła - stwierdził David Zuckerman.



Z kolei scenarzysta i producent Alan Zweibel, który współpracował z Henrym przy "Saturday Night Live" napisał na Twitterze: "Żegnaj mój drogi przyjacielu i mentorze. Moje życie będzie cierpiało na brak ogromnej porcji śmiechu, którą będę ze wszystkich sił starał się wypełnić wspomnieniami. To będzie dla mnie niezwykle ciężkie".