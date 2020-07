Nie żyje brytyjski aktor Earl Cameron

W piątek, 3 lipca, w swoim domu w Anglii zmarł Earl Cameron, jeden z pierwszych w Wielkiej Brytanii czarnoskórych aktorów obsadzanych w większych rolach. Miał 102 lata. W jego obejmującej blisko sto tytułów filmografii można znaleźć takie tytuły, jak "Incepcja", "Tłumaczka" czy "Operacja Piorun" wchodząca w skład cyklu o przygodach agenta 007 Jamesa Bonda.

Earl Cameron (08.08.1917 - 03.07.2020) /Rebecca Sapp/WireImage /Getty Images

"O ile w scenariuszu nie było wyraźnie zaznaczone, że jakaś rola jest przeznaczona dla czarnoskórego aktora, nikt nigdy nie wziąłby pod uwagę, żeby dać takiemu aktorowi rolę. Nikt nigdy nie pomyślałby nawet, żeby 'białą' rolę dać czarnoskóremu aktorowi. To był mój problem. Dostawałem głównie małe rólki, co bardzo mnie frustrowało. Nie tylko mnie, ale też innych czarnoskórych aktorów. Trudno nam było dostać jakieś wartościowe role" - wspominał Cameron w wywiadzie dla gazety "The Guardian".



Mimo to Earl Cameron zrobił karierę. Zadebiutował na dużym ekranie z przytupem w 1951 roku w filmie "Pool of London" wyreżyserowanym przez Basila Deardena. Wcielił się w nim w rolę marynarza Johnny'ego Lamberta, który jest w związku z białą kobietą graną przez Susan Shaw. Ten kryminał noir był pierwszym brytyjskim filmem pokazującym romans między kobietą i mężczyzną różnych ras. Osiem lat później Cameron po raz kolejny zagrał u Deardena. Nagrodzona BAFTA dla najlepszego filmu roku "Safira" podejmowała temat rasistowskiego traktowania imigrantów z Zachodnich Indii.

Reklama

Urodzony na Bermudach w 1917 roku, Cameron przybył do Wielkiej Brytanii w 1939 roku, gdzie zaczął występować na deskach teatralnych. Jak sam wspomina, nie miał kwalifikacji do żadnej pracy, a czarnoskórej osobie w Londynie nie sposób było zdobyć jakiejkolwiek posady.

Po przełomie za sprawą roli w "Pool of London" jego kariera nabrała tempa. Zagrał między innymi pomocnika Jamesa Bonda w filmie "Operacja Piorun" z Seanem Connerym.

W 2009 roku Earl Cameron został odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego, a rok później zagrał swoją ostatnią rolę filmową w "Incepcji" Christophera Nolana.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Incepcja" [trailer]