Nie żyje bohaterka kultowego filmu "Szczęki" miała 77 lat

Nie żyje Susan Backlinie. Grała w filmie "Szczęki"

Susan Backlinie zmarła 11 maja, mając 77 lat. Informację o jej śmierci przekazał portalowi "The Daily Jaws" Matthew Templeton, agent aktorki.

W głośnym filmie Stevena Spielberga z 1975 roku "Szczęki" zagrała dziewczynę Chrissie, która podczas pływania jako pierwsza traci życie w wyniku ataku rekina. Backline miała wówczas 28 lat i była świetną pływaczką, zawodowym nurkiem i treserką zwierząt. Zdjęcia do tej słynnej sceny trwały trzy dni.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wes Ball o "Królestwie Planety Małp": Ludzie uwierzą w ten świat INTERIA.PL

"Nie chciałem aktorki do tej roli. Potrzebowałem kaskaderki, bo niezbędny był ktoś, kto dobrze czuje się w wodzie i będzie wiedzieć, jak przetrwać coś, co w moim wyobrażeniu było brutalnym miotaniem w wodzie. Szukałem więc wśród kaskaderek i Susan sprostała temu zadaniu. Miała na sobie uprząż, do której przyczepione były liny. Dziesięć osób ciągnęło za nie na brzegu. Na linach zaczepiona była wstążka, która pokazywała, kiedy należy przestać ciągnąć z jednej strony, a zacząć z drugiej" - wspominał Spielberg w książce opisującej produkcję "Szczęk".

Reklama

Susan Backlinie urodziła się 1 września 1946 roku. Ekipa filmu Spielberga trafiła na nią w Kanadzie, kiedy zajmowała się tresowaniem tygrysa.

"Jeśli zdecydujecie się na mnie, będziecie mogli nagrywać zbliżenia w trakcie popisu kaskaderskiego. Wykorzystując aktorkę, będzie musiała zakrywać twarz" - tłumaczyła w dokumencie o powstaniu "Szczęk".



Zdjęcie Susan Backlinie w scenie z filmu Stevena Spielberga "Szczęki" (1975) / Mary Evans Picture Library / East News

"Miałam płetwy, bo gdy ciągnięto mnie w jedną stronę, zanurzałam się pod wodę i musiałam z całych sił kopać, by utrzymywać się nad wodą. Zabierało mi to mnóstwo energii" - wspominała.

Susan Backlinie wystąpiła również w innym filmie Stevena Spielberga, a mianowicie w głośnej komedii "1941".

Na kaskaderską emeryturę przeszła po występie w jednym z odcinków telewizyjnego serialu "The Fall Guy".