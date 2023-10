George zmarł we wtorek 17 października 2023 roku. Jak podaje "The Hollywood Reporter", powołując się na przyjaciela zmarłego, producent został uderzony przez drzwi samochodu podczas jazdy na rowerze. "Żył zdrowo i odpowiedzialnie. Był sumienny i pokorny, i wszędzie jeździł na rowerze" - wspominał go Ben York Jones, aktor i scenarzysta.

George przyszedł na świat w Peorii w stanie Illinois. Zaczynał jako księgowy produkcji. Pracował przy takich filmach jak "Armageddon", "Pearl Harbor", "Suma wszystkich strachów" oraz serii "Piraci z Karaibów". Następnie pełnił funkcję konsultanta produkcji przy pierwszym filmie z cyklu "Niezgodna".

W 2017 roku wyprodukował swój pierwszy film: "Nowość" Drake'a Doremusa z Nicholasem Houltem i Laią Costą w rolach głównych. W kolejnych latach współpracował z reżyserem jeszcze dwa razy: przy "Kochanku idealnym" oraz "Coś się kończy, coś zaczyna".

George zmarł, gdy pracował nad kolejnym filmem Doremusa, "Aurorą". W czasie swojej śmierci pełnił także funkcję konsultanta produkcji przy "The Soldier" Brada Furmana, w którym główne role zagrali Jamie Foxx i Robert De Niro.

George pozostawił po sobie narzeczoną oraz siostrę.

