Australijska aktorka Saskia Post, znana z roli w filmie "Psy w kosmosie", zmarła w wieku 59 lat.

Post zmarła w poniedziałek, 16 marca, w szpitalu w Melbourne. Przyczyną śmierci artystki był zawał serca.



Przyszła na świat w 1961 roku w Stanach Zjednoczonych jako Saskia Steenkamer. Jej rodzice byli Holendrami.



Gdy przyszła aktorka miała 14 lat, rodzina zdecydowała się na przeprowadzkę do Australii.



Aktorką karierę rozpoczynała od roli w australijskiej operze mydlanej "Sons and Daughters".



Najważniejszą kreację stworzyła u boku Michaela Hutchence'a w filmie "Psy w kosmosie" (1986). Obraz opowiadał o punkowej scenie Melbourne, a wokalista INXS wcielił się w uzależnionego od narkotyków lidera tytułowego zespołu. Post zagrała jego dziewczynę, na co dzień pielęgniarkę.

Reklama

"Była nie tylko świetną aktorką, swą obecnością rozjaśniała kinowy ekran. To wstyd, że australijskie kino nie miało dla niej więcej ról" - mówił reżyser "Psów w kosmosie", Richard Lowenstein.



Post pozostała gwiazdą jednego filmu, w trakcie kolejnej dekady otrzymywała tylko epizodyczne role. Pojawiała się także w teatralnych produkcjach na scenach Melbourne i Sydney.

W ostatnich latach pracowała jako pomoc nauczycielska w szkole podstawowej w niewielkiej miejscowości Trentham.