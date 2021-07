Hiszpańska aktorka Pilar Bardem nie żyje. Matka gwiazdora Javiera Bardema zmarła w wieku 82 lat.

Pilar Bardem zmarła w sobotę w madryckim szpitalu Ruber w powodu powikłań po przebytej chorobie płuc.



"Chcieliśmy poinformować, że Pilar Bardem, nasza mama, nasz wzór, zmarła. Odeszła w spokoju, bez cierpienia, otoczona miłością swojej rodziny" - napisały na Twitterze dzieci aktorki: Javier, Carlos i Monica.

"Mamy świadomość miłości i uwielbienia, jakim cieszyła się w Hiszpanii oraz poza granicami, zarówno jako aktorka, jak i wojowniczka, która okazywała solidarność z innymi. Z całego serca doceniamy tę miłość dla naszej mamy" - podpisali swój wpis Javier, Carlos i Monika Bardemowie.

W niedzielę Carlos Bardem zamieścił na Twitterze zdjęcie z rodzeństwem otoczonym fotografiami mamy, dziękując wszystkim za wyrazy wsparcia po śmierci Pilar Bardem.



Hiszpańską gwiazdę pożegnała także żona Javiera Bardema - Penelope Cruz, zamieszczając na Instagramie zdjęcie z Pilar Bardem z planu filmu "Live Flesh, Don't Tempt Me"z 2001 roku.

"Nadroższa Pilar, patrzę na to zdjęcie i zastanawiam się, jaka byłaby nasza reakcja, gdyby ktoś mógł nam w tym momencie ujawnić, jakie plany poza kinowym ekranem ma wobec nas przeznaczenie" - Cruz napisała w języku hiszpańskim.

"Zawsze byłaś dla mnie taka dobra. Nie mogłabym wymarzyć sobie lepszej teściowej. Dziękuję za miłość, którą nas obdarzyłaś. (...) Dziękuję za to, że zawsze stałaś u boku tych, którzy tego najbardziej potrzebowali i sprzeciwiałaś się wszelkiej niesprawiedliwości" - dodała Cruz.

Pilar Bardem pożegnał również Antonio Banderas. "Teatralne sceny i kinowe ekrany w Hiszpanii straciły cenioną aktorkę" - napisał gwiazdor, dodając, że w tej smutnej i trudnej chwili pozostaje myślami przy rodzinie Bardemów.

Aktorka i aktywistka Pilar Bardem w trakcie wieloletniej kariery wystąpiła w szeregu kinowych i telewizyjnych produkcji. Największe uznanie przyniosła jej rola w komediodramacie Agustína Díaza Yanesa "Nobody Will Speak of Us When We're Dead", któy przyniósł jej statuetkę Goyi (odpowiednik hiszpańskiego Oscara) dla najlepszej aktorki drugoplanowej.