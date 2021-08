Nie żyje aktorka Markie Post. Miała 70 lat

Mimo problemów ze zdrowiem, Post do końca pozostawała aktywna zawodowo. W 2019 roku oglądaliśmy ją w telewizyjnym filmie "Christmas Reservations", pojawiła się również gościnnie w serialu Netfliksa "Soundtrack". Lista jej ostatnich ekranowych występów zawiera także role w serialu NBC "Chicago P.D.", produkcji ABC "The Kids are Alright" oraz zrealizowanego dla Netfliksa filmu "The Santa Clarita Diet".

Ekranową karierę rozpoczynała na przełomie lat 70. i 80. XX wieku od występów w komediowych serialach. Jedną z pierwszych głównych ról Post jest kreacja w produkcji ABC "Semi-Tough", w której partnerowała Davidowi Hasselhoffowi. Następnie była gwiazdą serialowego dramatu "The Fall Guy".

W 1985 roku dołączyła do obsady sitcomu "Night Court", w którym występowała aż do 1992 roku, stając się ulubienicą telewizyjnej publiczności.

Niecały miesiąc temu na zawał serca zmarł jej partner z serialu "Night Court" - Charles Robinson.

Post ma na koncie także kinowe role. Mogliśmy ją oglądać w komedii "Sposób na blondynkę" (1998) czy gangsterskim dramacie Gangster Wars" (1981). W ostatniej dekadzie XX wieku i pierwszym dziesięcioleciu obecnego stulecia Post pojawiała się regularnie w telewizyjnych filmach stacji Lifetime i Hallmark.